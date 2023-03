Autonomia scooter elettrici: ecco i modelli migliori

Al contrario delle auto elettriche, gli scooter elettrici sono sempre più apprezzati dagli italiani: merito degli incentivi, che portano il prezzo ad essere paragonabile a quello di uno scooter a miscela.

Forse, l’unico dubbio ancora presente è l’autonomia. Gli scooter elettrici hanno un’autonomia che ovviamente è variabile a seconda del modello e della marca. In genere, gli scooter elettrici più economici e con batterie più piccole possono percorrere generalmente tra i 30 ed 50 chilometri con una singola carica, mentre i modelli più costosi e con batterie più grandi possono avere un’autonomia di 100 chilometri o più.

Tuttavia, è importante notare che l’autonomia degli scooter elettrici può essere influenzata da molti fattori, tra cui la velocità di guida, il percorso, la temperatura esterna e l’uso di accessori come i fari. Gli esperti raccomandano per massimizzare l’autonomia degli scooter elettrici pratiche di buon senso, come evitare di guidare a velocità elevate, mantenere la pressione degli pneumatici adeguata ed evitare di caricare inutilmente lo scooter di oggetti pesanti.

In ogni caso, abbiamo selezionato gli scooter elettrici con più autonomia sul mercato italiano. Per chi è interessato qui la guida su come ottenere gli incentivi per scooter e moto 2023.



Vespa elettrica – 100 km

Iniziamo da un’icona italiana, la Vespa di Piaggio che esiste anche in versione completamente elettrica. Il suo prezzo parte da 6.990 €, che scendono a 4.839 con incentivi e rottamazione.

Il motore ha una potenza di 4 kW di picco e 3,6 kW di potenza continua, mentre la batteria è di LG e ha una capacità di 4,2 kWh con tempi di ricarica di 4 ore. Il design è quello classico di Vespa, con livrea in argento e inserti azzurri a identificare la propulsione a zero emissioni.

Wow 774 Plus – 110 km

Sempre italiano è il Wow 774 Plus, di cui noi abbiamo provato la versione più performante 775 che però perde un po’ di autonomia. Il prezzo di questo “cinquantino” elettrico è di 4.989 €, ma con gli incentivi può scendere a 3.755 (senza rottamazione) o 3.347 (con rottamazione).

Il 774 rappresenta insomma la soluzione con velocità limitata a 45 km/h, e per questo utilizzabile anche solo con patente AM, la base della patente A per le moto.

Dispone di un motore da 4 kW abbastanza performante, un telaio robusto e una soluzione intelligente per le batterie da 42 Ah che si ricaricano in 5 ore: non sono nascoste sotto la sella, ma inserite dietro, come fossero valigette, per lasciare quindi un bel vano di carico. Altre comodità sono l’app e il cruise control per una maggiore comodità di guida.

Cake Ösa+ – 111 km

Cake Ösa+ rappresenta la versione con più autonomia del particolare scooter svedese, con un design ultra-minimalista e pensato anche e soprattutto per i lavoratori. Standard ha i classici colori di Cake, ovvero bianco e grigio cemento, ma ci son anche altre diverse varianti. Se volete saperne di più su questo interessante marchio scandinavo, noi abbiamo provato il Makka.

Il suo prezzo è di 11.470 €, che possono scendere a circa 9.000 € con incentivi e rottamazione, ma Cake permette un leasing di 219 € al mese.

Ösa+ ha un motore con potenza di picco di ben 9 kW e batteria da 3,5 kWh che assicura 111 km di autonomia, ricaricandosi in circa 4 ore e mezza, ed è removibile. Inoltre include due prese, una da 5 Volt per ricaricare smartphone, tablet o altri piccoli device; e una da 12 Volt per alimentare casse, computer e altri device più grandi.

Niu NQi GTS – 115 km

Molto amato lo scooter cinese Nio NQi GTS, da noi approfondito in questo articolo. Il suo prezzo parte da 4.999 € ma scende fino a 3.359 € con incentivi e rottamazione.

Ha un design moderno ma vintage, come dimostra il fato LED tondeggiante, ed è molto usato anche dalle flotte delle società di food delivery o, più in generale, per le consegne all’ultimo miglio.

Ha un motore Bosch da 3,1 kW per una velocità massima di 70 km/h con 3 modalità di guida e Cruise Control.

Garelli Ciclone – 120 km

Il ritorno di un mito anni Novanta, ma in chiave elettrica: è il Garelli Ciclone, che anche a batterie presenta il suo caratteristico design tubolare e ha un prezzo molto interessante di 3.149 €, che scendono fino a 2.117 con incentivi e rottamazione.

Ha un motore Bosch da 2 kW e batteria estraibile Samsung da 40 Ah che permette fino a 120 km di autonomia. Optional il fast charger che permette una ricarica più veloce in 4 ore.

Seat MÓ 125 – 137 km

La proposta più alta della famiglia MÓ del marchio spagnolo, il quale comprende anche il monopattino da noi testato qualche anno fa. Lo scooter elettrico ha un prezzo a partire da 6.290 € che scendono fino a 4.537 con incentivi e rottamazione.

Lo scooter nasce in collaborazione con l’azienda spagnola Silence. La scocca è robusta e progettata anche per uscire dai confini urbani, il motore è potente e arriva fino a 12 CV con 95 km/h di velocità massima. Le batterie da 5,6 kWh assicurano 137 km di autonomia.

Super Soco CPX – 140 km

Questo scooter a ruote alte nasce per sostituire un 125 cc per chi lo usa come pendolare nel percorso casa-ufficio. Costa 6.290 €, che arrivano a 4.228 con incentivi e rottamazione.

Ha un motore da 4 kW e velocità massima di 90 km/h, mentre la batteria da 45 Ah garantisce un’autonomia di 140 km. Inoltre con il caricatore rapido si ricarica completamente in 3 ore e mezza.

Jonway MJS-E Sport – 150 km

I cinesi di Jonway hanno portato in Italia quello che attualmente è lo scooter elettrico con la maggiore autonomia e velocità: raggiunge i 130 km/h di velocità massima grazie al motore da 16,5 kW.

La batteria invece è da 6,2 kW che porta l’autonomia a 150 km, ed è l’unico del gruppo con adattatore di tipo 2 per poter essere caricato anche alle colonnine pubbliche.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.