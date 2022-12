La Polizia con la Huracan a sirene spiegate in autostrada per salvare altre vite

Una Lamborghini Hurcan impegnata in una corsa in autostrada, ma questa volta con la livrea della Polizia ed impegnata a salvare una vita. Non c’è niente di più bello che dare una buona notizia soprattutto quando si è sotto Natale.

Ci uniamo al post della Polizia di su Facebook, perchè grazie allo speciale Babbo Natale della Polizia di Stato, due persone hanno ricevuto in dono un rene. A consegnare gli organi sono stati i poliziotti della Stradale che, a bordo della Lamborghini Huracan, hanno recapitato i due reni negli ospedali di Modena e Roma.

Grazie al di squadra realizzato insieme al Centro Nazionale Trapianti, oggi due persone insieme alle loro famiglie possano trascorrere un Natale più felice e sereno. Il doppio trasporto è stato pianificato dall’istituto superiore di Sanità Centro nazionale Trapianti ed è stato effettuato da un equipaggio del compartimento Polizia Stradale di Bologna.

C’è da dire che non si tratta certamente della prima volta che la Huracan viene utilizzata per il trasporto organi da quanto è entrata in servizio nel 2017.

Gli agenti di polizia hanno guidato la supercar da Padova fino agli ospedali di Modena e Roma. Per dare l’idea, la distanza tra Padova e Modena è di circa 168 km e richiede in condizioni di traffico circa due ore. Da Modena a Roma la distanza è di circa 400 km, pari ad viaggio di circa quattro ore abbondanti.

Tempi sicuramente minori per la Lamborghini Huracan che ha viaggiato a sirene spiegate, grazie anche al motore V10 da 5,2 litri da 602 cavalli a 8.250 giri al minuto e 560 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto, potenzia inviata alle quattro ruote motrici grazie ad un cambio a doppia frizione a sette rapporti.

La Lamborghini della Polizia viaggia con la classica livrea bianca e celeste, è dotata di una barra luminosa a LED sulla parte superiore, ed è stata appositamente adattata come auto per salvare di vite umane. A questo scopo, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Per il soccorso d’emergenza delle persone l’equipaggiamento comprende inoltre un defibrillatore, che è capace di salvare vite ristabilendo tramite mirate scariche elettriche un normale battito del cuore in caso di forte aritmia cardiaca o fibrillazione ventricolare.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.