Porsche Milano Design Week 2024: The Art of Dreams, la scultura interattiva “Lines of Flight”

Porsche presenta alla Milano Design Week 2024 la mostra “The Art of Dreams” che rappresenta un incontro tra sogno e realtà, dove l’iconico motivo Pepita della casa automobilistica diventa fonte di ispirazione per artisti e designer di tutto il mondo.

La mostra “The Art of Dreams”, in occasione della Milano Design Week, celebra la fusione tra arte e design, ispirata dall’iconico motivo Pepita di Porsche. Questo evento, che si terrà a Palazzo Clerici, è un viaggio alla scoperta del potere dei sogni attraverso le interpretazioni artistiche di talenti provenienti da varie discipline. L’edizione di quest’anno si concentra su temi quali ritmo, simmetria e ripetizione, esplorati in modo innovativo.

Porsche ha trasformato il motivo Pepita, nato negli anni ’60 e divenuto un vero e proprio simbolo culturale, nell’ispirazione di questa quinta edizione di “The Art of Dreams”. Al centro della mostra c’è “Lines of Flight”, una scultura interattiva creata dal collettivo di artisti Numen/For Use. Questa straordinaria installazione invita i visitatori a immergersi in un ambiente sospeso, realizzato con reti monocromatiche che simulano una nuvola di uccelli in fuga, ispirandosi direttamente al motivo Pepita. Gli artisti di Numen/For Use descrivono il sogno come un’utopia abitabile, un processo attraverso il quale confrontarsi con il nuovo e l’ignoto.

Il 16 aprile, gli spettacoli di danza curati dai coreografi Imre e Marne van Opstal, ispirati a “Lines of Flight”, daranno vita all’installazione attraverso il linguaggio del corpo. Questa performance esplorerà il concetto di rifugio sicuro e liberazione, sottolineando come i nostri pensieri, sentimenti e relazioni siano intrecciati in una complessa rete di esperienze.

I designer Sven Jonke, Christoph Katzler e Nikola Radeljković, che formano il collettivo Numen/For Use, sono noti per il loro lavoro nell’arte concettuale e nel design industriale, oltre che nella progettazione di spazi e scenografie. La loro visione artistica promette di rendere “The Art of Dreams” un evento imperdibile per appassionati di arte e design.

Imre e Marne van Opstal, con una carriera che li ha visti collaborare con compagnie di danza di fama mondiale come il Nederlands Dans Theater e la Batsheva Dance Company, portano nella mostra la loro esperienza come coreografi e artisti performativi di livello internazionale, esplorando i confini tra movimento, spazio e narrazione.

Porsche The Art of Dreams

Palazzo Clerici

16 al 21 aprile

Fonte Porsche

Copyright Image: Sinergon LTD