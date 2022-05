Ken Block correrà la Pikes Peak su una Porsche rosa da 1.400 CV

Ken Block gareggerà la Pikes Peak con una Porsche SVRSR BBi Autosport da 1.400 CV in livrea rosa realizzata da Trevor Andrew.

Ken Block torna a Pikes Peak, questa volta per correre su una Porsche SVRSR customizzata da BBi Autosport, soprannominata “Hoonipigasus“.

Ma cosa vuol dire Hoonipigasus? Si tratta di un mix di tre parole, o se vogliamo di tre concetti. Il primo deriva dal marchio automobilistico di Block, Hoonigan. La seconda parte è un riferimento alla livrea, realizzata dallo street artist Trevor Andrew, alias Trouble Andrew o Gucci Ghost, che a sua volta ricorda la Porsche 917/20 “Pink Pig” che ha corso a Le Mans nel 1971 in rosa. La parte finale del nome dell’auto Pikes Peak è un riferimento al logo Mobil 1 “Pegasus“, che collabora con il team.

Come già accennato, questa Porsche è stata “pompata” dalla BBi Autosport in California. L’azienda gareggia alla Pikes Peak da alcuni anni e finora ha raccolto ben cinque vittorie di categorie e otto podi, anche se non ha ancora ottenuto una vittoria assoluta.

L’auto è alimentata da un flat-six biturbo da 4,0 litri che eroga 1.400 cavalli. Si tratta della stessa potenza della Mustang Hoonicorn di Block. Il motore è abbinato alla trazione integrale e il tutto pesa poco meno di 1.000 kg. È inoltre dotata di sospensioni regolabili in base ai dati GPS e di numerosi aiuti aerodinamici.

Block e la Porsche gareggeranno nella classe open alla Pikes Peak International Hill Climb il 26 giugno. L’evento di quest’anno sarà la centesima edizione della gara.

