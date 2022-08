Usa una Porsche Taycan elettrica come una leva e scaraventa una Macan contro un muro di mattoni sfondandolo.

Chissà che spavento ha preso il proprietario di quella casa a Madrid quando non una, ma ben due Porsche in una volta sola hanno sfondato un il muro di cinta. La conducente della Porsche Taycan Cross Turismo, una donna di 45 anni non identificata, avrebbe urtato la parte posteriore della Porsche Macan parcheggiata.

Secondo quanto riportato dai media locali, il muso basso della Porsche elettrica ha agito come una leva, sollevando il SUV per scaraventarlo contro un muro di mattoni. Le immagini condivise su Twitter dai servizi di emergenza di Madrid mostrano la Macan bianca incastrata nel muro e praticamente bloccata sul tetto della Taycan.

Per il momento non è ancora chiaro il motivo dell’incidente. Sappiamo che, essendo un’auto elettrica, la Taycan Cross Turismo ha una forte accelerazione da fermo. È quindi possibile che il conducente abbia semplicemente commesso un errore e abbia premuto il pedale sbagliato, oppure che abbia accelerato decisamente troppo.

👉🏻 Ha ocurrido esta mañana en #AlcalaDeHenares y han intervenido #BomberosCM del #Parque23 de #ArgandadelRey. 👉🏻 Sólo ha habido una conductora atendida por una crisis de ansiedad y trasladada al Hospital por el #SUMMA112. pic.twitter.com/PPL7ho2XXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la donna alla guida della Taycan è stata portata in ospedale dopo aver avuto un attacco d’ansia. La rimozione del veicolo di lusso tedesco dal muro si è rivelata piuttosto impegnativa per il 112 Comunidad de Madrid, con i soccorritori hanno dovuto sollevare la Macan con una gru.

L’account Twitter fa notare che questo difficile compito è stato svolto con la massima attenzione per evitare ulteriori danni o lesioni. C’era infatti da considerare il pericolo che l’intero muro poteva crollare.

Per quanto riguarda i danni, c’è una piccola possibilità che la Taycan Cross Turismo possa essere riparata, ma sembra che per la Macan non ci sia nulla da fare. Non ha subito danni nella parte posteriore, ma è possibile che i componenti del sottoscocca siano stati distrutti nell’impatto. Il muro di mattoni ha probabilmente danneggiato seriamente anche la parte anteriore del SUV.

Supponendo che entrambe le Porsche siano modelli base senza optional, cosa improbabile, il totale complessivo di queste auto ammonta a più di 190.000 euro.

