Prestanome con 220 auto intestate riceve 116.000 € di multe

Piccolo grande record per un uomo che si è scoperto essere intestatario di 220 veicoli, per i quali ha ricevuto una serie di contravvenzione per un valore di ben 116.000 €.

Tutto è nato da un semplice controllo da parte della Polizia Locale di Firenze, per una Renault Megane malconcia che viaggiava tra l’altro con un materasso sul tetto. L’uomo di nazionalità romena, era già noto alle forze dell’ordine ed è risultato senza patente, cosa che gli è valsa una multa da 5.000 €. Due giorni dopo la stessa persona riceveva un’altra sanzione da oltre 3.000 € su un furgone di sua proprietà trasportava rifiuti edili privi della relativa documentazione.

Proprio in seguito al controllo della Megane, gli agenti hanno scoperto che l’auto era intestata ad un altro cittadino romeno, che era intestatario appunto di 220 veicoli. La sanzione in questo caso è di 530 € per veicolo, per per un totale di oltre 116.000 €.

Da quanto riusciamo ad intuire, le sanzioni non verranno mai pagate dai due. E’ però certo che per i mezzi con intestazione fittizia verrà chiesta la radiazione al Pra.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.