Ram 1500 REV 2025 è il primo pick-up leggero full-electric a batteria di Ram Truck presentato al Salone di New York NYIAS. La versione 2025 del Ram 1500 REV sarà offerta in due opzioni full-electric, tra cui un pacco batteria standard da 168 kWh con un’autonomia mirata fino a 563 km e un pacco batteria opzionale di grandi dimensioni da 229 kWh con un’autonomia mirata fino a 805 km. In entrambi i casi, è possibile aumentare l’autonomia di un massimo di 177 km in circa 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 VCC fino a 350 kW.

La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo, da veicolo a impianto domestico e da veicolo a rete consente a Ram 1500 REV di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria Stellantis o di fornire energia alla rete. Il pick-up può anche essere utilizzato per fornire energia a un’abitazione durante un temporale, gestire un party all’aperto o fornire energia a un campo o a un cantiere. Un quadro di potenza nel cassone può fornire fino a 7,2 kW, mentre un quadro di potenza nel bagagliaio può fornire fino a 3,6 kW.

Altre prestazioni includono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, 654 CV di potenza e circa 840 Nm di coppia, una capacità di guado massima di 61 cm, una capacità di traino massima di 6.350 kg e un carico utile massimo di 1.225 kg.

Il Ram 1500 REV 2025 è disponibile in cinque allestimenti, tra cui Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e il nuovissimo Tungsten.

Il nuovissimo telaio in acciaio alto-resistenziale è composto da materiali avanzati per essere leggero ma rigido e resistente. L’architettura STLA Frame è più larga al centro per integrare in maniera efficiente il pacco batteria, pur continuando a garantire la protezione offerta dai longheroni.

I conducenti potranno godere di una maneggevolezza ai vertici della categoria grazie alla sospensione posteriore indipendente a bracci multipli (multi-link) e al sistema Four Corner Active Air Suspension con smorzamento adattivo. Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono cinque diverse modalità: entry/exit, aero, normal, off-road 1 e off-road 2. I nuovi cerchi in alluminio da 22 per 9 pollici con pneumatici all-season Pirelli Scorpion 275/50R22 offrono una combinazione impareggiabile di resistenza all’usura e rumorosità ridotta su strada.

Ram 1500 REV 2025: design

Il Ram 1500 REV 2025 vanta un’estetica moderna e contemporanea, che trasmette lo spirito audace e coraggioso che da sempre lo caratterizza Ram. Il nuovo volto è immediatamente riconoscibile e tuttavia provocatorio con la sua presenza grafica e architettura visual. Il Ram 1500 REV full-electric include caratteristici fari a Led premium “a diapason”, un badge “R-A-M” illuminato e reimmaginato con caratteri moderni e contemporanei e il bagagliaio ad apertura elettrica one-touch, con uno spazio di carico di 424 litri.

La porta di ricarica, collocata sul pannello anteriore lato guidatore, è dotata di una spia a Led lampeggiante che si illumina quando la porta è collegata. Un segnale acustico indica che il Ram 1500 REV è collegato e che la ricarica è iniziata. La porta di ricarica consente la ricarica CA di livello 1 e 2 nella metà superiore e la ricarica rapida CC nella metà inferiore del caricabatteria.

Passando alla parte posteriore del Ram 1500 REV, i modelli Tungsten presentano un portellone posteriore elettrico completamente rinnovato e un nuovo badge “R-A-M” moderno e contemporaneo. Come la parte anteriore, anche la parte posteriore del Ram 1500 REV è caratterizzata da un nuovissimo design delle luci premium a Led, specifiche per la versione EV, che si estendono sul portellone posteriore a indicare che si tratta dell’offerta Ram full-electric per il trasporto leggero.

Il nuovo 2025 Ram 1500 REV offre il cassone con serratura con l’esclusivo e comodo RamBox dotato di presa da 115 V. Il RamBox è illuminato, altamente versatile, resistente alle intemperie, chiudibile a chiave e dotato di tappi di scarico sul fondo dei contenitori.

Ram 1500 REV 2025: interni

Il nuovo Ram 1500 REV 2025 eleva ancora una volta il termine di paragone per gli interni dei pick-up, grazie a una varietà di materiali autentici e pregiati, comodi e resistenti come fibra di carbonio, metallo e pelle. Il Ram 1500 tecnologicamente più avanzato di sempre integra inoltre l’avanzato sistema Uconnect 5 con un nuovo touchscreen da 14,5 pollici, un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, uno schermo da 10,25 pollici per il passeggero, uno specchietto retrovisore digitale, un head-up display e un impianto audio Klipsch Reference Premiere.

Altre caratteristiche migliorate sono l’e-shifter (funzionalità P/R/N/D con nuovi pulsanti per la modalità Eco, il blocco dell’assale, la funzione Hill Descent Control e l’apertura e la chiusura del bagagliaio), nuovi pulsanti di rigenerazione (modalità di guida normale o a un pedale con rigenerazione massima), un pulsante di avviamento riprogettato che ora presenta un simbolo di accensione illuminato, un pomello dello sterzo a pulsante per il rimorchio e un gruppo di interruttori per gli accessori che, quando il veicolo è dotato di touchscreen da 14,5 pollici, utilizza i pulsanti sia nella parte inferiore del touchscreen sia nella parte sottostante allo schermo.

Il nuovo allestimento Ram 1500 REV Tungsten offre un’esperienza ultra-premium, con gli interni in Indigo/Sea Salt della versione Tungsten includono nuovi accenti metallici a doppia texture con zigrinatura a diamante, rivestimento in pelle scamosciata del padiglione, dei montanti A e B e delle alette parasole, sedili anteriori in pelle trapuntata riscaldati e ventilati per il guidatore e il passeggero con regolazione in 24 posizioni, impostazioni di memoria, funzione massaggio, supporto lombare elettrico e poggiatesta a quattro posizioni.

Tra le caratteristiche che fanno sì che la versione Tungsten trasmetta una sensazione di elevata qualità vi sono il badge Tungsten sulla console centrale con scritte intarsiate e zigrinatura a diamante che mostra orgogliosamente il numero di identificazione (VIN) del veicolo, cornici in alluminio litografato con patina platino spazzolata, l’esclusiva manopola centrale del cambio, l’impianto audio ultra-premium Klipsch Reference Premiere con 23 altoparlanti, i nuovissimi caricabatterie wireless doppi e il kit pedaliera in metallo.

