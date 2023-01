Ram 1500 Revolution: il marchio Ram Truck ha presentato il nuovo concept elettrico a batteria (BEV), che vuole ridefinire il segmento dei pick-up. L’avanguardistico concept BEV Ram 1500 Revolution presenta una vasta gamma di elementi innovativi, in produzione a partire dal 2024.

Ram 1500 Revolution: motore e batteria

Il concept BEV Ram 1500 Revolution è dotato di trazione integrale ed è alimentato da due moduli di azionamento elettrico (EDM), situati nella parte anteriore e nella parte posteriore del veicolo per ottimizzare lo spazio interno e offrire un frunk ampio. Progettato per EDM di grande capacità, il concept BEV Ram 1500 dispone del potenziale per future applicazioni ad alte prestazioni.

Il concept BEV Ram 1500 Revolution può accumulare energia per percorrere 160 chilometri in circa 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 volt CC fino a 350 kW. Nell’ambito del progetto del marchio di offrire un insieme ampio e crescente di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, Ram ha anche presentato un nuovo robot caricabatterie a induzione (o Ram Charger) che semplificherà notevolmente la ricarica domestica. Il robot individua il veicolo e la necessità di ricarica e si mette automaticamente in posizione allineandosi sotto la scocca. La funzione di ricarica smart consente di effettuare la ricarica nelle ore non di punta, per garantire la massima comodità e serenità ai nostri clienti.

Il concept BEV Ram 1500 Revolution dispone di quattro ruote sterzanti con un angolo di sterzata fino a 15 gradi, è progettato per offrire la massima manovrabilità nelle operazioni di parcheggio a velocità ridotta e su percorsi off-road impegnativi e garantisce una straordinaria risposta dello sterzo a velocità elevata. Le sospensioni pneumatiche dispongono di tre modalità di regolazione: Ingress/Egress, Aero e Off-road.

Ram 1500 Revolution: design

Gli esterni del concept BEV Ram 1500 Revolution sono al tempo stesso brutali e belli. Un badge “R-A-M” animato e modernizzato decora la nuova parte anteriore del pick-up, che presenta gruppi ottici Full Led animati a forma di diapason. Le porte sono state ridisegnate in uno straordinario stile saloon e si aprono a mostrare un ampio abitacolo da cui è scomparso il montante B. Luminose luci a Led sono state sapientemente integrate nei passaruote anteriori, mentre la nuova fanaleria è caratterizzata dai gruppi ottici posteriori e dai badge Full Led animati. Il concept BEV Ram 1500 Revolution presenta una fascia integrata con una skid plate e nuovi ganci da traino pivotanti a filo.

Il veicolo è dotato di una serie di elementi innovativi sapientemente integrati, tra cui un nuovo frunk elettrico con apertura e chiusura one-touch, per offrire maggiore capacità di carico. Lo sportello della presa di ricarica, situata sul pannello anteriore del lato guida, il portello posteriore, le maniglie delle porte a filo, le pedane laterali e la pedana posteriore dotata di diffusore attivo completano il lungo elenco degli elementi elettrificati.

Il concept presenta specchi laterali, più piccoli e leggeri e realizzati in materiali stampati in 3D per garantire una migliore aerodinamica e un minore attrito. La riduzione delle dimensioni è resa possibile dall’utilizzo di una videocamera digitale che cattura le immagini dell’ambiente circostante il veicolo.

La presa di ricarica si illumina e lampeggia in fase di ricarica. Un segnale acustico segnala il fatto che lo spinotto è inserito e che la ricarica è iniziata. La porta presenta una presa di ricarica CA di livello 1 e 2 nella parte superiore e una presa di ricarica rapida CC nella parte inferiore del caricatore.

I dettagli di design tipici dello stile Ram includono un portellone elettrico multifunzione e una RamBox più ampia. La grintosa carrozzeria a clessidra e i parafanghi lasciano spazio a pneumatici da 35 pollici dal nuovo design. Il concept BEV 1500 Revolution è in grado di autolivellarsi e presenta cerchi da 24 pollici con coprimozzo che si illuminano e rimangono in posizione.

Nuovi sistemi di sicurezza intelligenti e motori elettrici più piccoli e più potenti hanno consentito ai progettisti di spostare in avanti la cabina e di aumentarne la lunghezza. La cabina del concept BEV 1500 Revolution è circa 10 centimetri più lunga di quella dei modelli attualmente sul mercato, per offrire maggiore spazio e comfort, mentre la lunghezza del cassone non è stata modificata.

Ram 1500 Revolution: gli interni

Il concept BEV Ram 1500 Revolution è costituito da uno spazio continuo che va dalla parte anteriore a quella posteriore e consente di configurare gli interi in molti modi diversi. Il tema dello spazio unico è sottolineato dalla nuova disposizione degli interni, che offre una maggiore flessibilità e la possibilità di allestire una postazione di lavoro o di adattare il veicolo per la prossima avventura.

Un ambiente interno notevolmente più ampio e la maggiore lunghezza della cabina sono il risultato della nuova architettura, mentre le dimensioni della batteria garantiscono una maggiore capacità di carico. Ram Track, il sistema di attacchi e binari a pavimento di Ram, offre una grande flessibilità in termini di posizionamento dei sedili e della consolle insieme alla possibilità di utilizzare cinghie fermabagagli e altri elementi portaoggetti. Il sistema “Ram Track” è presente sia nel frunk sia nel cassone, per garantire la massima flessibilità in tutto il veicolo.

Il concept BEV 1500 offre anche una terza fila di sedili pieghevoli. Il midgate elettrico è dotato di sedili pieghevoli dotati di una parte inferiore amovibile che può essere sistemata nel cassone o all’esterno del veicolo. Il vetro elettrico del midgate consente di creare uno spazio (che prosegue nel frunk) in cui sistemare oggetti lunghi fino a circa 5,50 metri con il portellone chiuso.

La consolle centrale può essere rimossa per offrire ancora più spazio e in caso di necessità, i suoi braccioli possono essere trasformati in un piano di lavoro. Insieme alle opzioni offerte dal midgate e dai sedili ripiegabili, il concept BEV 1500 Revolution offre una grande varietà di configurazioni delle sedute. I sedili leggeri sono dotati di cinture di sicurezza, maniglie e altoparlanti integrati, sono ribaltabili e reclinabili e possono essere configurati in modalità lavoro e conferenza. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare i sedili pieghevoli.

All’interno del concept BEV Ram 1500 Revolution il motivo a diapason decora l’intera plancia prolungandosi in una linea continua fino al midgate. Un display touchscreen costituito da due monitor che offre fino a 28 pollici di schermo rappresenta l’elemento centrale degli interni ricchi di soluzioni tecnologiche avanzate. Il display inferiore può essere utilizzato in tre posizioni diverse, a seconda della necessità – vista minima, vista estesa o vista a tutto schermo – e può essere rimosso e sistemato in zone diverse del veicolo. Lo schermo superiore può anche scivolare sul sistema di binari Ram.

Notevolmente più piccolo degli specchi per autocarri tradizionali senza che ciò ne comprometta la funzionalità, lo specchio posteriore è dotato di una serie di sofisticate soluzioni tecnologiche, che comprendono una videocamera posteriore intelligente per la visione a 360 gradi, altoparlanti e ricevitori compatibili con assistenti vocali quali Alexa e Siri. In fase di retromarcia, la videocamera combina le immagini provenienti dalle altre videocamere del veicolo per offrire una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante sugli schermi digitali. Oltre a essere dotato di videocamera posteriore, lo specchio posteriore comunica con le videocamere biometriche che osservano l’ambiente circostante in fase di avvicinamento agli oggetti esterni.

Fanno parte della dotazione di soluzioni tecnologiche avanzate gli specchi laterali digitali e l’Head-up Display (HUD) a realtà aumentata (AR). Il volante piatto telescopico offre nuove impugnature con comandi capacitivi, schermi digitali e un badge “RAM” che si illumina. La tecnologia di scorrimento tattile consente di configurare le alette parasole e l’intero tetto elettrocromatico con la possibilità di regolare il grado di opacità. Il tetto in vetro con pannelli elettrocromatici e barre portapacchi integrate è dotato di illuminazione ambiente azionata dalla consolle superiore.

L’importanza data alla sostenibilità ha avuto come risultato l’utilizzo di materiali unici, come i rivestimenti in Greyslate Nanostone, un materiale leggero e resiliente, e in pelle “Apple”, un sottoprodotto dell’industria delle mele non testato sugli animali. Il concept BEV Ram 1500 Revolution presenta inoltre un pavimento straordinariamente strutturato fatto di gomma e particelle di sughero riciclate che garantisce maggiore durata e funzionalità.

Il concept BEV Ram 1500 Revolution garantisce una connettività senza interruzioni per offrire una nuova esperienza al guidatore e ai passeggeri. Il concept si trasforma in uno hub connesso che consente di portare la propria vita digitale direttamente nel veicolo, grazie a soluzioni tecnologiche avanzate per la creazione di uno spazio personalizzato per ciascun occupante.

—–

