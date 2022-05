Una Renault 5 Turbo Group 4 del 1980 è all’asta a 350.000 euro

In vendita all'asta di Sotheby's una Renault 5 Turbo Group 4 del 1980 guidata nei rally con motore da 160 CV a 350.000 euro

Sabato 14 maggio 2022 a Monaco di Montecarlo si terrà una nuova Asta organizzata da Sotheby’s, e tra i numerosi slot che vedono icone come Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari e Maserati e prototipi di Formula 1, spicca una Renault 5 Turbo realizzata nel 1980 appositamente per il rally del Gruppo 4. Ne furono prodotte solo 400, e furono tutte sviluppate da Renault Sport nel suo reparto di Formula 1, nonché costruite insieme alle monoposto di Alain Prost.

La vettura è all’asta con un prezzo base che si aggira tra i 350.000 e i 450.000 euro.

La storia della Renault 5 Turbo Group 4

La vettura fu immatricolata per la prima volta l’8 Settembre 1980 e il proprietario era S.A. Renault Sport. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari con l’iconica livrea rossa e gialla sponsorizzata da Calberson, mentre iconico è anche il numero di telaio B0000036. La sua prima apparizione ebbe luogo pochi giorni dopo l’immatricolazione, in quanto presenziò al Tour De France Automobile il 17 settembre 1980. Il motore Cléon-Fonte, in posizione centrale longitudinale, è un 4 cilindri in grado di erogare 160 CV e 210 N/m di coppia.

Aveva il numero di gara numero 4 ed era guidata da Jean Ragnotti con Jean-Marc Andrié a fare da co-pilota, i quali hanno dominato le prime sette tappe del rally senza ottenere la vittoria a causa di un’uscita di strada costata loro cinque minuti. Inoltre, furono costretti a ritirarsi sei tappe prima del termine, per dei problemi di accensione.

Al 23 Ottobre 1980 risale la seconda apparizione del veicolo: parliamo del Tour De Corse 1980, della durata di tre giorni e con la già citata coppia di piloti. Questa volta, ottenne la vittoria alla prima tappa, posizionandosi poi al quarto posto per una foratura e poi costretta al ritiro per un guasto alla cinghia dell’alternatore.

Nel 1981 l’uscita finale del team al Rallye Automobile de Monte-Carlo, nel quale fu utilizzata come auto per testare gli pneumatici prima dell’evento. La non troppo fortunata vettura generò comunque molto entusiasmo tra gli appassionati francesi, tanto da apparire sulla copertina dell’edizione 1980-1981 dell’Année Echappement, annuale motoristico francese.

Dopo le competizioni

Finita la sua carriera agonistica, la Renault 5 Turbo Group 4 fu venduta a Chateau de Fontainebleau il 25 aprile del 1989. In seguito, divenne di proprietà di Jean Sage, ex direttore sportivo di Renault Sport dal 1977 al 1985.

Nel 1997 la sua prima asta, nella quale fu comprata dal nuovo proprietario di cui non si sa l’identità che la mantenne sua per 17 anni, con spese per la manutenzione che, come mostrano i registri, dal 2003 al 2016 ammontano a 50.000 euro. Nel 2014 fu venduta all’attuale proprietario che l’ha esposta al concorso Chantilly Arts & Elegance del 2016, per poi mantenerla all’interno della sua collezione.

Oggi, c’è di nuovo l’opportunità di acquisire un modello Renault Sport ex-Works guidato da Jean Ragnotti nei rally più rinomati della Francia. Gilles Vallerian, storico dell’auto, sottolinea che ha vernice e adesivi originali del periodo, e anche motore, cambio e componenti tecnici originali ma solo ristrutturati.

