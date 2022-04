Realizzare un’imbarcazione in stretta collaborazione con un produttore di motori significa unire esperienza e competenze tecniche per la messa a punto di un prodotto completo e affidabile, dall’estetica alle prestazioni, senza perdere di vista la sicurezza.

Lomac Yamaha, entrambe le aziende impegnate da oltre 60 anni nel portare innovazione nel mondo del marine, rafforzano la collaborazione già esistente introducendo una nuova partnership tecnica, studiata per offrire una soluzione integrata di rigging e fuoribordo di altissimo livello in termini di qualità, performance e affidabilità

Lomac Yamaha: la soluzione integrata di rigging e fuoribordo

La collaborazione prevede che tutto il sistema di pre-rigging Yamaha, ovvero tutto l’insieme di impianti di bordo, composto da comandi, cruscotto e strumentazione, venga preinstallato direttamente in cantiere, secondo le linee guida stabilite dall’azienda giapponese, e consegnato ai concessionari comuni dei marchi Lomac e Yamaha. Questo consentirà, a chi sceglie di montare un motore Yamaha, di godere di un grande vantaggio sia in termini di performance ma anche a livello ergonomico ed estetico.

Per garantire che l’installazione venga effettuata rispettando gli elevati standard qualitativi imposti dall’azienda giapponese, il team Lomac viene infatti formato on site e costantemente aggiornato dal team tecnico Yamaha Motor Europe.

I battelli Lomac motorizzati Yamaha sono il frutto di un lungo lavoro di collaudo che i due team tecnici svolgono sia a terra che in acqua. Attraverso studi di assetto idrodinamico è infatti possibile effettuare la regolazione dell’altezza motore fuoribordo applicato al battello, nonché valutare un’opportuna scelta dell’elica, abbinata alle linee d’acqua di ciascun modello, dettagli importanti per garantire performance di navigazione ottimali.

Anche la mappatura dei consumi e dei regimi del motore viene ottimizzata attraverso specifici collaudi che certificano che il connubio fra scafo e motore funzioni al meglio delle sue possibilità.

Non solo potenza nei motori ma anche innovazione e tecnologia, i battelli pneumatici Lomac equipaggiati Yamaha saranno dotati anche di pilota automatico (integrato nei sistemi Yamaha Helm Master EX), display multifunzione CL5 e come opzione l’autopilota Steer by Wire, per avere una guida leggera e reattiva anche con le triple motorizzazioni.

