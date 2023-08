Nuvolari Lenard NL S1: con un portfolio che copre le più diverse tipologie di yacht, da modelli di serie di grande successo ad alcuni dei superyacht più grandi e iconici dello yachting, Nuvolari Lenard riesce sempre a stupire creando capolavori di design di interni così come di esterni.

Nuvolari Lenard presenta la sua nuova linea di yacht NL. Non si tratta di semplici progetti che verranno costruiti da un cantiere, ma sono parte di un processo olistico che inizia dal design di esterni e interni e termina alla consegna. La nuova linea di yacht Nuvolari Lenard abbraccia un range che include il 47 metri S1, il 52 metri NL 50 Plus, fino ai più grandi NL 60 Plus e NL 65 Plus.

La costruzione del primo S1 è in fase avanzata presso Mengi Yay in Turchia – un cantiere tradizionale di proprietà e a conduzione famigliare con quasi 60 anni di esperienza, la cui flotta di 200 navi include diversi recenti e molto apprezzati yacht a motore custom fino a 50 metri di lunghezza. Lo scafo e la sovrastruttura del primo S1 sono stati completati e l’allestimento interno è in corso, mentre sono già iniziati i lavori sul secondo scafo.

Nel frattempo, il primo 52 metri NL 50 Plus è già in costruzione. I due modelli più grandi, l’NL 60 Plus e l’NL 65 Plus, sono entrambi nella fase di progettazione e maggiori dettagli verranno divulgati in estate.

Nuvolari Lenard NL S1: caratteristiche

La costruzione in acciaio e alluminio dell’S1 è stata concepita per armatori esperti che vogliono uno yacht dalla grande autonomia, ma senza compromettere la velocità di crociera. L’architettura navale dell’S1, firmata dallo studio olandese Van Oossanen Naval Architects, si basa su una forma dello scafo potente, stabile ed efficiente che garantisce 4.000 miglia nautiche di autonomia a 12 nodi.

In coperta, Nuvolari Lenard ha creato un profilo contemporaneo e senza tempo, focalizzato sugli aspetti funzionali fondamentali per le lunghe navigazioni, a partire dall’accattivante layout che comprende una generosa suite armatoriale a livello del bridge deck e spazi protetti in coperta che si adattano alle crociere in ogni stagione e nei climi più diversi.

Sul ponte principale troviamo una biblioteca privata con salone completo di balcone, mentre le attrezzature per gli sport acquatici e le immersioni sono ospitate nel beach club e in una stanza dedicata situati subito a proravia della grande piattaforma bagno. L’S1 sarà dotato anche di un tender di 7,2 metri per gli ospiti. Grazie al volume di 499GT, l’armatore e i suoi ospiti potranno godere di spazi lussuosi, mentre l’equipaggio beneficerà di aree di servizio pratiche e ben studiate e di percorsi dedicati.

Il varo del primo S1 è previsto nel 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.