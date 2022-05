Il ritrovamento pazzesco di decine di auto classiche abbandonate in un fienile

Il ritrovamento in un fienile in UK di decine di auto classiche e yougtimer tra cui Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar, Cadillac, BMW, Land Rover e SAAB.

Ha davvero dell’incredibile il ritrovamento in un fienile abbandonato di decine e decine di auto classiche da parte di Bearded Exporer.

Non si sa dove sia esattamente il capannone in questione, in un punto non precisato del Regno Unito. E’ qui che un ignoto collezionista tiene perle rare tra auto storiche e youngtimer ma anche tanti rottami, alla mercé degli agenti atmosferici, come si vede nel video qui sotto.

L’elenco delle auto è praticamente infinito. Ci sono Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar, Cadillac, BMW, Land Rover ma anche Triumph Spitfire, Porsche 924, Golf GTI, Austin Metro GT-a, Saab 900, Volvo 245, Fiat Coupè Abarth, e ancora tante tante tante altre.

Un numero incredibile di automobili, che potrebbero tranquillamente diventare un museo se solo fossero in condizioni adatte. Già, chissà se vale la pena sistemarle, o se sono inevitabilmente destinate alla ruggine o alla distruzione definitiva.

—–

