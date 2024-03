Rivian R3 e R3X: nuovi modelli elettrici compatti in arrivo

Rivian espande la sua gamma con R3 e R3X, due nuovi modelli elettrici compatti e accessibili: le caratteristiche, le prestazioni e le informazioni sui prezzi.

Rivian ha annunciato l’espansione della sua gamma con l’introduzione di due nuovi modelli, R3 e R3X, che si posizioneranno al di sotto del già annunciato R2.

Nonostante i dettagli su R3 e R3X siano ancora limitati, è noto che entrambi i modelli condivideranno la stessa piattaforma di R2, pur essendo di dimensioni più contenute. La lunghezza del passo è prevista attorno ai 2.800 millimetri, suggerendo una compattezza che non compromette l’abitabilità interna. Il design frontale riprende le linee guida estetiche dei modelli più grandi del marchio, con un’enfasi particolare sul caratteristico frontale Rivian. Un elemento distintivo sarà l’ampio tetto panoramico in vetro, accompagnato dalla presenza di un frunk, ossia un vano bagagli anteriore, che enfatizza la versatilità di questi veicoli.

All’interno, l’approccio minimalista si traduce in un abitacolo essenziale ma tecnologicamente avanzato, con un doppio display che serve sia come strumentazione digitale sia come interfaccia per il sistema di infotainment. La R3X, in particolare, si distinguerà per un body kit esclusivo che ne accentuerà l’aggressività estetica, attraverso paraurti specifici, cerchi in lega dedicati e dettagli estetici come uno spoiler posteriore che ne migliorano l’aerodinamica e l’estetica.

Sul fronte delle prestazioni, sebbene i dettagli siano ancora scarsi, è previsto un’offerta di powertrain che varierà da uno a tre motori elettrici. Il top di gamma dovrebbe garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, grazie all’adozione delle nuove batterie, promettendo un’autonomia fino a 480 km.

R3 e R3X saranno equipaggiate con il connettore NACS di Tesla, con la possibilità di utilizzare un adattatore per le colonnine CCS, assicurando una ricarica rapida che porterà dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. La dotazione tecnologica prevede anche una nuova piattaforma per le funzioni di assistenza alla guida, con 11 telecamere e 5 sensori radar per una sicurezza all’avanguardia.

In termini di prezzo, Rivian ha indicato che sarà inferiore a quello del modello R2, partendo quindi da una base che potrebbe essere inferiore ai 45.000 euro, rendendo questi modelli accessibili a un pubblico più ampio.

Nonostante l’arrivo sul mercato sia previsto solo dopo il debutto del R2 nel 2026, l’interesse attorno a R3 e R3X è palpabile. Attendiamo quindi ulteriori dettagli che potranno offrire una visione più completa delle caratteristiche e delle prestazioni di questi attesi modelli.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD