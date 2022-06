La dimostrazione dell’antifurto della statuetta Rolls Royce va malissimo

Si chiama Spirit of Ecstasy la mitica statuetta che contraddistingue dal 1911 i modelli Rolls Royce. Diventata un simbolo iconico, rappresenta una figura femminile piegata in avanti e con le braccia distese all’indietro.

Inutile dire che in passato è stata oggetto di furto, anche su commissione, anche perchè alcune Spirit of Ecstasy sono realizzate ad hoc e possono avere un valore di 350.000 euro.

Proprio per questo motivo sono stati prodotti antifurti speciali, che appena sentono un movimento fanno rientrare la statuetta all’interno della carrozzeria. Ed più o meno ciò che spiega il venditore impegnato in una dimostrazione. Passa la mano sulla Spirit of Ecstasy… ma le cose non vanno come preventivato!

