Calendario Pirelli 2023: Love Letters to the Muse, il video teaser

E’ stato svelato il Calendario Pirelli 2023 che vede protagoniste le modelle più importanti del mondo. Le protagoniste sono Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Guinevere van Seenus, Lauren Wasser e Kaya Wilkins.

A firmare gli scatti del 49 The Cal Pirelli è la fotografa australiana Emma Summerton, che presenta “Love Letters to the Muse“. Questo è il nome del nuovo calendario incentrato sulle Muse, personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa nel corso della sua vita. È un omaggio a tutte le donne: cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste e pittrici.

“Fin dall’inizio del mio viaggio nella fotografia sono sempre stata guidata dall’immaginare chi fosse la donna oggi. Da dove viene? Dove vuole andare? Chi ama? Come ama? Cosa la spinge? Come si immagina nel mondo? Come diventa l’immaginazione di se stessa? Faccio queste domande prima a me stessa e poi le proietto nella storia che sto cercando di raccontare o nell’emozione che spero di trasmettere. L’intenzione è quella di ispirare lo spettatore ad aprire la propria mente e a sognare con me“, racconta Emma Summerton, che ha scattato la 49esima edizione di The Cal in tre giorni di intenso lavoro a New York e a Londra.

Ho notato il lavoro di Emma Summerton perché le sue immagini rappresentano un mondo onirico e magico, molto ricco di colori e di immaginazione. E poiché viviamo in un’epoca in cui il “reale” e l'”irreale” si incontrano con sempre maggiore frequenza, mi è sembrata l’artista perfetta per interpretare questo momento e allo stesso tempo dare un grande contributo all’eredità del Calendario Pirelli, ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli.

Il Calendario Pirelli 2023 sarà svelato ufficialmente a Novembre di quest’anno.

