C’è una “Saab” elettrica segreta: NEVS Emily GT con autonomia di 1.000 km

La Saab è stata una delle icone automobilistiche della Svezia e del mondo, famosa per le sue innovazioni tecniche e il design distintivo. Dopo la sua bancarotta nel 2011, i fan della marca svedese hanno continuato a sperare in un suo ritorno sul mercato. E ora, sembra che ci sia una possibilità: NEVS Emily GT, una berlina sportiva elettrica con un’autonomia dichiarata di oltre 1000 chilometri.

La NEVS Emily GT è stata sviluppata da un gruppo di ingegneri che hanno continuato a lavorare segretamente sulla vettura nonostante la bancarotta della NEVS. L’auto è stata presentata come un prototipo funzionante nel 2020, ma la crisi finanziaria ha impedito alla NEVS di portarla in produzione.

La berlina sportiva a quattro posti è dotata di quattro motori elettrici da 90 kW ciascuno e una batteria da 175 kWh, che dovrebbe garantire appunto un’autonomia di oltre 1000 chilometri. Se NEVS riuscirà a portare in produzione questa auto elettrica, potrebbe fare un grande passo in avanti nell’industria automobilistica.

NEVS Emily GT potrebbe portare il marchio Saab a rivivere, anche se il nome Saab non viene correttamente citato insieme al nome dell’auto. NEVS (National Electric Vehicle Sweden) è la filiale svedese di auto elettriche del gruppo immobiliare cinese Evergrande, che ha acquisito una partecipazione di maggioranza in NEVS nel 2019. L’acquisizione è stata vista come un’opportunità per NEVS di diventare uno dei principali produttori di auto elettriche in Cina e nel mondo.

Forse il luogo di produzione non porta fortuna: la NEVS ha vissuto una serie di difficoltà finanziarie, che hanno praticamente bloccato l’ex fabbrica Saab di Trollhättan. Tuttavia, i 20 dipendenti rimasti hanno continuato a lavorare sulla Emily GT, nonostante le difficoltà finanziarie.

La NEVS Emily GT sembra essere una vettura molto interessante, che potrebbe avere successo sul mercato delle auto elettriche. Ma, per ora, la produzione dell’auto dipende dalla volontà di un nuovo investitore. Resta da vedere se la Emily GT potrà effettivamente tornare sul mercato e se la Saab potrà riprendere vita, c’è da dire che il prototipo funzionante presentato è sicuramente una grande promessa per il futuro dell’industria automobilistica.

