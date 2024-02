Seat Arona Black Edition: la nuova special edition

La Seat Arona Black Edition è la nuova edizione limitata che esalta il design del suv urbano con aggiunte premium in termini sia estetici che tecnologici.

La Seat Arona Black Edition è la nuova versione speciale e limitata pensata esclusivamente per il mercato italiano, che si distingue per l’introduzione di elementi stilistici e tecnologici premium. Questa edizione vanta infatti i fari Full Led, i cerchi da 18” modello Nuclear, il Virtual Cockpit da 10,2 pollici, un volante rivestito in pelle, vetri posteriori oscurati, bocchette di aerazione in colore Grigio Metallico e una vernice metallizzata, che elevano ulteriormente il livello di esclusività di questo già apprezzato modello.

L’accessibilità è un’altra delle qualità che rende la Seat Arona Black Edition particolarmente attrattiva, grazie alla formula Seat Senza Pensieri. Quest’offerta, pensata per garantire il valore finale dell’automobile, permette di acquistare la Arona Black Edition 1.0 TSI 95 CV con un finanziamento di €199 al mese, con TAN 2,95% e TAEG 4,09%.

Il prezzo di listino della Seat Arona Black Edition è di 24.950 € (comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali). Il prezzo promozionale è invece di 21.566,82 €, calcolato tenendo in considerazione un contributo Seat e dei concessionari Seat aderenti all’iniziativa pari ad 3.383,18 € valido solo in caso di acquisto con finanziamento Seat Senza Pensieri.

Copyright Image: Sinergon LTD