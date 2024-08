La nuova Seat Leon 2025 con quattro nuove motorizzazioni

Seat ha lanciato un significativo aggiornamento per la gamma Leon 2025, introducendo nuove motorizzazioni, dotazioni standard migliorate, e opzioni aggiuntive che rendono questa vettura ancora più versatile e tecnologicamente avanzata. Queste novità riguardano sia la Seat Leon che la sua versione familiare, la Leon Sportstourer.

Le principali novità riguardano l’introduzione di quattro nuove motorizzazioni. La gamma Leon ora offre due nuove varianti basate sull’affidabile motore 1.5 TSI, disponibile con potenze di 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW). Inoltre, vengono introdotti due motori 1.5 Hybrid DSG con tecnologia mild-Hybrid, anch’essi nelle versioni da 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW). Questi propulsori sono progettati per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni dinamiche e consumi ridotti, rendendola una scelta ideale sia per la guida quotidiana che per i viaggi più lunghi.

L’aggiornamento del 2025 non si limita solo alle motorizzazioni, ma arricchisce anche le dotazioni di serie della Seat Leon. Tra le novità spicca l’introduzione del Media System da 10 pollici, che diventa ora standard, offrendo una migliore esperienza di infotainment. Inoltre, il colore Fiord Blue sostituisce il Bianco, aggiungendo una nuova opzione cromatica alla gamma. Altri miglioramenti includono il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori, che aumentano la sicurezza e la comodità durante la guida.

La versione Business della Seat Leon e della Leon Sportstourer si arricchisce ulteriormente con nuove caratteristiche tecnologiche e stilistiche. I cerchi in lega da 17 pollici e la vernice metallizzata diventano parte della dotazione standard, insieme al sistema Climatronic con bracciolo anteriore incluso, Full Link wireless, videocamera posteriore, e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Per la Sportstourer, è incluso anche un ruotino di scorta da 18 pollici.

Tra le novità più interessanti c’è anche l’introduzione di nuovi equipaggiamenti opzionali, che permettono di personalizzare ulteriormente la propria Leon. Il nuovo sistema di infotainment di Navigazione Plus con schermo touch da 12,9 pollici offre un’esperienza digitale avanzata, mentre la tecnologia di illuminazione Matrix Led per i proiettori anteriori migliora la visibilità e la sicurezza nelle condizioni di scarsa illuminazione. Per chi cerca una personalizzazione estetica, il nuovo colore speciale Grigio Grafene è ora disponibile esclusivamente per la versione FR.

La Seat Leon FR, in particolare, si arricchisce di un nuovo Technology Pack, disponibile in due varianti. Il Technology Pack con Safe & Driving M include fari anteriori Matrix Led, Adaptive Cruise Control (ACC), sistema di Navigazione Plus da 12,9 pollici e videocamera posteriore. La variante Safe & Driving L aggiunge ulteriori funzionalità di assistenza alla guida, come il Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning, rendendo la Leon FR ancora più sicura e connessa.