Gamma Seat 2024: il brand prosegue nel suo impegno a trovare soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità insieme a Seaqual Initiative e inizia una nuova collaborazione con Autoneum. Inoltre, la gamma beneficia di novità in termini di dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta. L’obiettivo di razionalizzazione e semplificazione dell’offerta risulta in contenuti più ricchi e una scelta più semplice.

Gamma Seat 2024: Ibiza e Arona

Seat continua la collaborazione con Seaqual Initiative nell’ottica di promuovere lo sviluppo e la produzione ecosostenibile, preservando al contempo le risorse naturali del Mediterraneo. Da questi ambiziosi obiettivi nasce Marina Pack, disponibile per Ibiza e Arona, che include il rivestimento sedili con l’innovativo tessuto Seaqual Yarn.

Allo stesso tempo, Seat inizia una nuova collaborazione con Autoneum, diventando il primo costruttore automotive a utilizzare materiali riciclati certificati Label blue by Borges, che aiuterà a recuperare più di 2 milioni di bottiglie di plastica ogni anno dall’oceano.

Così, Seat Ibiza e Arona migliorano la loro sostenibilità con l’introduzione del pacchetto speciale “Marina Pack” – che integra l’innovativo tessuto Seaqual Yarn nei rivestimenti dei sedili, e tutte le versioni di entrambi i modelli ora includono l’utilizzo di materiali riciclati Label blue by Borges ricavati da plastiche marine sul pavimento e i tappeti.

In aggiunta al Marina Pack, per Seat Ibiza saranno disponibili i nuovi cerchi Sport Black da 17” negli allestimenti Style e Business mentre per Seat Arona saranno disponibili i nuovi cerchi Nuclear Grey da 18” negli allestimenti Style ed Experience.

Il listino di Seat Ibiza parte da 19.600 euro per la versione Style 1.0 MPI fino ai 26.300 euro per la versione FR 1.5 TSI EVO DSG ACT.

Gamma Seat 2024: Leon

Per Seat Leon vengono introdotti a listino il Vision Plus con Videocamera posteriore e Park Assist, il colore metallizzato Blu Zaffiro per tutti gli allestimenti e i nuovi cerchi in lega Nuclear Grey da 18″ per Leon FR.

Il listino di Seat Leon parte da 25.900 euro per la versione Style 1.0 TSI fino ai 34.950 euro per la versione FR 2.0 TDI DSG.

