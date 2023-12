Il Sindaco di Breil chiede a quello Ventimiglia di rimuovere l’autovelox che ha causato multe salate per cittadini francesi.

Davvero bizzarra la situazione che si è creata a Ventimiglia, quando il sindaco francese di Breil, Sébastien Olharan, ha inviato una lettera al suo omologo della città ligure, Flavio Di Muro, sollecitando la rimozione dell’autovelox situato nella frazione Trucco.

La richiesta è motivata dal grande numero di multe inflitte ai residenti francesi della val Roya, che quotidianamente percorrono la SS 20 per motivi lavorativi. Queste sanzioni, secondo Olharan, stanno gravando pesantemente sulle famiglie della zona. In una sola settimana sarebbero state emesse migliaia di multe per eccesso di velocità, causando un forte impatto economico su molte famiglie, alcune delle quali hanno ricevuto più verbali in un solo giorno, per un totale di migliaia di euro. Apriti cielo.

Il sindaco di Breil ha fatto appello alla comprensione e alla gentilezza di Di Muro, chiedendo di rimuovere l’autovelox e di considerare soluzioni alternative per gli automobilisti già sanzionati, che si trovano in difficoltà a pagare le ingenti somme. Ha inoltre evidenziato l’importanza dell’amicizia franco-italiana, sottolineando come la cooperazione tra le due comunità non debba essere compromessa da una questione di limiti di velocità.

Peccato solo che quando sono gli italiani a percorrere l’autostrada in direzioni Nizza, oppure le strade attorno a Mentone, non ci sia alcun gesto amichevole da parte delle autorità francesi, ma un normalissimo verbale di infrazione.

Dal canto suo il sindaco di Ventimiglia sul al Secolo XIX rinfaccia al collega francese di

..non essere abbastanza informato sulla legislazione italiana… non ho nessuna competenza, trattandosi di una strada statale. Sono già intervenuto in via Fois per aumentare il limite di velocità, non più necessario, in quanto strada comunale. Ma su un’arteria statale posso solo sollecitare, come ho fatto, di alzare il limite.

E, come ovvio:

Togliere le sanzioni già notificate non è legalmente possibile, senza contare che sarebbe un doppio abuso nei confronti di chi le contravvenzioni, in Italia o in Francia, le ha già pagate.

Non resta che un invito: se avete preso multe per eccesso di velocità in Francia, provate a rivolgervi al Sindaco di Breil, chissà se nel nome “dell’amicizia franco-italiana” ve le farà togliere.

