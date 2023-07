Sono un ex pilota e c’è una regola che non infrango mai quando sono un passeggero

Un’ex pilota ha rivelato un consiglio importante che potrebbe salvare la vita in caso di problemi durante un volo. Nonostante i viaggi aerei siano generalmente considerati il mezzo di trasporto più sicuro, esistono accortezze modi per rendere i viaggi ancora meno rischiosi.

Secondo questa regola, contare il numero di sedili tra la propria posizione e l’uscita di emergenza potrebbe essere cruciale per la sicurezza. Questo semplice metodo richiede ai passeggeri di dedicare cinque secondi a familiarizzare con l’ambiente circostante prima del decollo, individuando l’uscita più vicina e contando le file di sedili che li separano da essa.

Hans Mast, ex pilota ora agente di viaggi, ha spiegato come questo semplice accorgimento possa fare una grande differenza in situazioni di emergenza. Mast ha dichiarato a Travel + Leisure che ogni volta che sale a bordo di un aereo, su assicuro sempre di localizzare l’uscita di emergenza più vicina, contando il numero di file di sedili tra la sua posizione e quella porta. In caso di emergenza, la visibilità potrebbe essere compromessa e avere un’immagine mentale precisa potrebbe essere vitale per la sopravvivenza.

Hans non è l’unico a consigliare questo metodo, tanto che anche gli assistenti di volo suggeriscono ai passeggeri di contare i sedili che ci sono tra loro e l’uscita di emergenza. Si parla quindi di “familiarizzare”, perchè è importante avere una conoscenza approfondita dell’ambiente circostante. I passeggeri dovrebbero sempre essere consapevoli della distanza che li separa dall’uscita di emergenza più vicina e contare i sedili che li separano da essa.

Potrebbe sembrare eccessivo, considerando che le uscite di emergenza sono abbastanza grandi e visibili, ma in situazioni di emergenza, come ad esempio in caso di fumo o di un black-out, potrebbe non essere così semplice individuarle.

In una simile circostanza, sapere esattamente a quanti sedili di distanza si trova l’uscita di emergenza può fare la differenza. Semplicemente dirigendosi verso l’uscita, contando i sedili lungo il percorso, si può facilitare una rapida evacuazione dall’aereo, il che può fare la differenza in casi del genere.

Secondo l’Aviation Safety Network, la scelta di un posto specifico a bordo può anche aumentare la sicurezza durante il volo. L’analisi di 65 incidenti aerei ha rivelato che, in oltre il 50% dei casi, i posti nella parte posteriore dell’aereo sono risultati i più sicuri in termini di tassi di sopravvivenza. Uno studio condotto nel 2015 ha dimostrato che i posti a metà della cabina presentavano il più alto tasso di mortalità, con il 39%, seguiti dai posti nella parte anteriore, che mostravano un tasso di mortalità del 38%. Al contrario, i posti nella parte posteriore della cabina presentavano il tasso di mortalità più basso, pari al 32%.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza dei passeggeri, alcuni aerei sono dotati di caratteristiche intelligenti, come ad esempio tavolini con un meccanismo di chiusura che può essere aperto soltanto in una direzione. Sebbene sembri un dettaglio insignificante, questa caratteristica potrebbe rivelarsi vitale in caso di evacuazione di emergenza, salvaguardando la vita degli occupanti dell’aereo.

Ad esempio i tavolini nelle file di posti “normali” possano essere aperti ruotando il gancio sia in senso orario sia antiorario, mentre nelle file di uscite di emergenza possono essere aperti ruotando il gancio soltanto in un verso. Questa caratteristica impedisce l’apertura accidentale del tavolino dovuta alla fretta delle persone che cercano di uscire.

Quindi, la prossima volta che ti trovi a bordo di un aereo, ricorda di dedicare un momento a familiarizzare con l’ambiente circostante, contando i sedili che ti separano dall’uscita di emergenza più vicina. Questo semplice gesto potrebbe fare la differenza in situazioni critiche, contribuendo a garantire la tua sicurezza e quella degli altri passeggeri a bordo.

