Skoda Superb: la quarta generazione arriva a novembre 2023, 90 anni dopo il lancio dello storico primo modello. Come le generazioni precedenti nuova Superb combina un concetto di design sorprendente con una tecnologia avanzata. Più sicuro e più spazioso che mai, il nuovo modello è pronto ad aggiungere un altro capitolo alla lunga tradizione Superb in Škoda.

La nuova Škoda Superb è più lunga e più alta della precedente sia nella versione berlina sia nella versione Wagon, mentre il passo è rimasto invariato. Lo spazio per la testa è aumentato notevolmente per tutti i passeggeri e il bagagliaio ha una capienza generosa di 645 litri nella versione berlina e di 690 litri nella versione Wagon.

Skoda Superb: motorizzazioni

La nuova Škoda Superb è dotata di un’ampia scelta di motorizzazioni. on potenze da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV), Superb sarà disponibile con una scelta di tre motori a benzina, due diesel, un ibrido plug-in con un’autonomia elettrica ancora maggiore di oltre 100 chilometri e, per la prima volta, un mild-hybrid. Tutte le opzioni di propulsione sono abbinate al cambio DSG.

I cambi di marcia della quarta generazione di Superb sono ora gestiti esclusivamente da un cambio automatico DSG con leva del cambio montata sul piantone dello sterzo. Il nuovo ibrido plug-in offre maggiore autonomia elettrica, quest’ultimo è riservato alla versione Wagon, con un 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) che affianca il motore elettrico. La potenza massima del propulsore, pari a 150 kW (204 CV), raggiunge le ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 rapporti.

Rispetto al modello precedente, la batteria ad alto voltaggio è cresciuta da 12,7 kWh fino a 25,7 kWh, aumentando l’autonomia puramente elettrica del veicolo a oltre 100 chilometri. Inoltre, Škoda ha aumentato la velocità massima di ricarica presso i wall box e i punti di ricarica a corrente alternata da 3,6 a 11 kW, consentendo una ricarica più rapida della batteria.

La versione ibrida plug-in consente anche la ricarica in corrente continua con una velocità massima di 50 kW. Come in precedenza, la ricarica è possibile anche a 2,3 kW da una presa domestica a 230 V. Il serbatoio della Superb iV ha una capacità di 45 litri.

Il motore di base è un 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid e una potenza di 110 kW (150 CV). Entrambi i motori ibridi appartengono alla nuova generazione di motori EA 211 evo2, funzionano con il ciclo Miller a basso consumo di carburante e sono dotati di turbocompressore a geometria variabile. Il 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid è dotato anche della tecnologia attiva dei cilindri di ultima generazione (ACT+).

Sono disponibili anche due varianti del 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV). Il motore a benzina di punta è dotato di trazione integrale di serie, così come il diesel più potente, un 2.0 TDI da 142 kW (193 CV). Il diesel di base è un 2.0 TDI da 110 kW (150 CV). Tutti i motori a benzina e i diesel sono abbinati a un cambio DSG a 7 rapporti e tutte e sei le opzioni di propulsione soddisfano la norma sulle emissioni Euro 6e.

Skoda Superb: tecnologia e sicurezza

La vettura è ora ancora più spaziosa e più sicura che mai, grazie a dieci airbag, numerosi sistemi di assistenza e un totale di 28 funzioni Simply Clever che aumentano il comfort di guidatore e passeggeri. Alcuni di esse sono completamente nuovi per Škoda: una tendina avvolgibile a comando elettrico che funge da copertura del bagagliaio nella Superb Wagon, un bracciolo centrale per i sedili posteriori con porta tablet integrato e una doppia tasca portaoggetti sul retro di ciascun sedile anteriore per contenere documenti o riviste e uno smartphone.

Una novità assoluta per Superb è l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio del lavavetro. Restano inoltre nelle dotazioni: il porta-bicchieri nei braccioli posteriori, sul bracciolo centrale e all’interno del vano portaoggetti, la presa a 12 volt per i passeggeri dei sedili posteriori, l’iconico ombrello nella portiera del conducente e gli intelligenti ganci per i bagagli nel bagagliaio.

La nuova Škoda Superb è dotata di numerosi sistemi di assistenza nuovi o potenziati. Il Turn Assistant e il Crossroad Assistant fanno il loro debutto sulla Superb. Oltre alla nota funzione Predictive Pedestrian Protection, il Front Assist di serie ora rileva anche i ciclisti. Il nuovo Top View utilizza quattro telecamere per il monitoraggio a 360 gradi dell’ambiente circostante il veicolo, ora con una migliore risoluzione delle immagini.

Skoda Superb: design e interni

Caratterizzata da nuovi gruppi ottici e da proporzioni riviste, la quarta generazione di Superb è più grande, più emozionale e più dinamica del precedente modello. Škoda ha anche ridisegnato gli interni con una chiara attenzione per un’esperienza d’uso ottimale. L’abitacolo presenta ora una nuovissima architettura che combina sapientemente comandi manuali e digitali. Il nuovo display dell’infotainment misura fino a 12,9 pollici. La consolle centrale ha un design pulito e ordinato, poiché la leva del cambio è ora montata sul piantone dello sterzo.

Nella nuova Superb, Škoda ha migliorato il design caratteristico introducendo una serie di linee scultoree. Il modello sarà disponibile come elegante berlina hatchback con pratico portellone posteriore e in versione Wagon. Il design dell’illuminazione anteriore e posteriore è diventato più dinamico. I fanali posteriori sono notevolmente più sottili rispetto al modello precedente e nuovi elementi cristallini ne amplificano l’aspetto tridimensionale.

I fari anteriori, anch’essi più allungati e cristallini, sono disponibili in due versioni. I moduli esagonali a matrice bi-Led dei fari full Led Matrix sono completati da un elemento cristallino colorato chiamato Crystallinium. Il Crystallinium è una nuovissima caratteristica che evoca il cristallo colorato, conferendo un nuovo look ai fari.

