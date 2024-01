Stellantis e BlackBerry lanciano la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo

Stellantis e BlackBerry hanno lanciato la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo su AWS Marketplace, consentendo lo sviluppo rapido di sistemi di infotainment per auto.

Stellantis ha recentemente realizzato la prima piattaforma mondiale per cockpit virtuali. Questo progetto fa parte del Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW), una piattaforma che ha rivoluzionato il processo di sviluppo dei sistemi di infotainment, riducendone i tempi fino a 100 volte rispetto ai metodi tradizionali.

Utilizzando la tecnologia QNX® Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, attualmente in fase di test preliminare su AWS Marketplace, Stellantis ha ora la capacità di creare versioni virtuali estremamente realistiche dei controlli e sistemi interni di un veicolo. Ciò consente di testarli come se fossero installati su un veicolo reale, senza la necessità di modificare il software principale.

L’accesso a QNX Hypervisor tramite AWS Marketplace ha permesso a Stellantis di sfruttare un ambiente cloud per simulare un cockpit virtuale ad alte prestazioni. La piattaforma, unica nel suo genere, supporta lo sviluppo di applicazioni integrate multi-OS e ad alta criticità, includendo immagini QNX Hypervisor Amazon Machine Images (AMIs) e interfacce hardware standardizzate. L’uso di tecnologie avanzate, come la virtualizzazione di grafica, audio e dispositivi di input, minimizza la differenza tra l’esecuzione di sistemi basati su QNX Hypervisor in cloud e su hardware reale.

Nel contesto del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis pone un’enfasi particolare sul software come elemento chiave per la mobilità sostenibile, sicura e accessibile. Il software è il motore delle piattaforme tecnologiche dell’azienda, come STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, tutte basate sull’intelligenza artificiale. Nel 2022, la scelta di AWS come provider cloud preferito per le piattaforme di veicoli ha portato alla collaborazione nello sviluppo del VEW.

Grazie a QNX Hypervisor nel cloud, Stellantis ha potuto accelerare le sessioni di feedback con i clienti, replicando in modo efficiente l’esperienza di guida all’interno di diversi modelli e marchi. Questo approccio ha permesso modifiche in tempo reale per ottimizzare l’esperienza di guida.

La capacità di ricevere feedback in tempo reale è fondamentale per lo sviluppo di funzionalità e applicazioni di infotainment future. La tecnologia non solo accorcia i cicli di sviluppo, ma aumenta anche la rapidità dei feedback e la disponibilità delle tecnologie richieste dai clienti.

La tecnologia VirtIO è utilizzata anche dai partner del settore automobilistico per integrare le loro offerte. La disponibilità globale di QNX Hypervisor nel Cloud sarà annunciata nel 2024, con una dimostrazione prevista al CES 2024 presso lo stand BlackBerry.

