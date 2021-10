Lo spettacolare incidente di The Stig a bordo di una Koenigsegg CCX: chi se lo ricorda?

Torniamo indietro nel tempo con una puntata di Top Gear del 2007, quando The Stig fece il suo

Clarkson, Hammond e May erano felicemente accasati alla BBC, e nulla faceva presagire la nascita di The Grand Tour. The Stig era il misterioso tester ufficiale, anche se ora sappiamo che più piloti si alternarono in questo ruolo. Tra l’altro, in una puntata fu addirittura Michael Schumacher ad interpretare Stig in un simpatico siparietto.

Ebbene, in quell’anno la Koenigsegg CCX fu l’auto più veloce a completare il Power Lap con un tempo di 1:17.6. E qui arriva il bello. L’auto aveva fatto registrare inizialmente un tempo di 1:20.4, ma venne successivamente dotata di un’ala posteriore opzionale per fornire un maggiore carico aerodinamico. Anche perchè nel frattempo The Stig in versione senza alettone, si era reso protagonista di un fuoripista epico a 210 km/h a causa di un guasto al servosterzo, finendo per sbattere contro un muretto di pneumatici. Non ci credete? Guardate qui sotto:

A questo punto la discussione. Secondo i più fu proprio l’aggiunta dello spoiler a consentirgli di migliorare il tempo sul giro, mentre Koenigsegg dichiarò che il miglioramento era dovuto unicamente alle nuove regolazioni del telaio e delle sospensioni. Tutto chiaro?

Non si è mai saputo, invece, il costo della riparazione della Koenigsegg CCX, hypercar da 4,85 milioni di dollari…

