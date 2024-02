Suzuki e sostenibilità: verso il 2030 senza emissioni

Suzuki e Soracom collaboreranno per applicare l’Internet delle cose ai veicoli elettrici e ai nuovi servizi di mobilità.

La legislazione dell’Unione Europea stabilisce il traguardo del 2035 per l’azzeramento delle emissioni di CO2 prodotte dai mezzi di trasporto. Suzuki, in risposta, ha adottato una linea d’azione anticipata e pratica, dettando i passi verso l’evoluzione della sua gamma. Il colosso di Hamamatsu ha impostato obiettivi e strategie mirate alla diminuzione del proprio impatto ambientale entro il 2030, evidenziando un impegno solido verso la sostenibilità futura.

La filosofia di Suzuki si manifesta in azioni, progetti e piani implementati per raggiungere questi scopi. Tra gli interventi principali su cui Suzuki si sta concentrando, investendo significativamente in ricerca e sviluppo in vari settori, ci sono: elettrificazione, utilizzo di biocarburanti, sviluppo dell’idrogeno come fonte energetica, batterie e loro riutilizzo, investimenti e supporto a start-up.

A questo scopo, Suzuki Motor Corporation, noto produttore di auto, motociclette e motori marini, insieme a Soracom, Inc., leader globale nelle soluzioni per l’Internet of Things (IoT), hanno reso noto di aver siglato un’intesa per integrare l’Internet delle cose ai veicoli elettrici e ai nuovi servizi di mobilità.

Il settore auto è in forte trasformazione, promossa dall’avanzamento dell’elettrificazione e dalle “auto connesse”. Per i costruttori di automobili si apre l’opportunità di capitalizzare sugli ultimi progressi in termini di hardware, software e connettività, per introdurre servizi innovativi e migliorare il comfort, la praticità e la sicurezza.

Suzuki e Soracom uniranno le forze per sfruttare le possibilità offerte dalle tecnologie IoT più avanzate, al fine di elaborare soluzioni di mobilità basate su servizi. Tra i focus di interesse, i veicoli elettrici (EV) destinati al mercato internazionale, le soluzioni modulari per la mobilità e le nuove tecnologie e servizi che puntano alla neutralità carbonica. I due marchi si impegneranno nella creazione di servizi di mobilità innovativi, che possano supportare le infrastrutture richieste dalle esigenze commerciali e private in un contesto sostenibile.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD