Lexus LF-ZC anticipa l’ammiraglia elettrica “modulare”

Al Kenshiki Forum Bruxelles, insieme alle Toyota Urban SUV e Sport Crossover c’era anche la Lexus LF-ZC, concept car che anticipa la prossima ammiraglia elettrica del marchio di lusso giapponese.

Una vettura che, inoltre, mostra nel concreto le intenzioni di Lexus, a partire dalla volontà di produrre solo veicoli elettrici entro il 2030 in Europa, se ci saranno le condizioni, ed entro il 2035 a livello globale. Ma in modo intelligente, perché la nuova elettrica anticipa un nuovo metodo di sviluppo modulare, per ridurre il peso nelle parti strutturali e ottimizzare lo spazio. Inoltre, presenta anche Arene OS, infotainment per “l’auto elettrica digitale”.

Lexus LF-ZC, evoluzione di un classico

Lexus LF-ZC significa Lexus Future Zero-emission Catalyst. Al Kenshiki Forum di Bruxelles c’era “solo” lei, ma ha debuttato al Salone di Tokyo insieme al Lexus LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury), che rappresenta invece la visione di un SUV elettrico di lusso.

La vettura unisce funzionalità con bellezza attraverso il nuovo corso stilistico “provocative simplicuty“, che evolve l’identità di Lexus utilizzando un design raffinato e semplice per creare una presenza sorprendente.

Il cockpit completamente digitale offre un accesso rapido ai comandi in un ambiente coinvolgente. La caratteristica centrale è un volante a yoke con One Motion Grip steer-by-wire, già anticipato su RZ, la quale lo adotterà a partire dall’ultima parte del 2024.

Le funzioni sono raggruppate su piccoli schermi digitali ai lati del conducente. I comandi operativi, come il selettore di marcia, i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida e la selezione della modalità di guida, sono situati sulla tastiera sinistra, mentre le funzionalità di convenienza, come audio, controllo del clima, telefono e funzioni AI, sono raggruppate sulla destra.

Lexus LF-ZC gode anche di specchietti retrovisori e laterali digitali e di un monitor ultra-wide sul lato del passeggero anteriore per accedere a intrattenimento e app di mobilità.

Lexus Arene OS

Sulla vettura debutta anche Arene OS, che sfrutta l’intelligenza artificiale con sistema di riconoscimento vocale per fornire risposte rapide ai comandi e sarà in grado di fare suggerimenti personalizzati e flessibili, ponendosi come “maggiordomo digitale“.

Il sistema sarà persino in grado di imparare le routine del conducente e le app e le funzioni preferite, attivandole automaticamente senza dover essere richiesto.

Lexus sfrutterà inoltre le peculiarità delle auto elettriche, come l’accelerazione potente e il controllo della forza di guida fluida fornito dalla sua tecnologia di trazione integrale Direct4 per migliorare il piacere di guida e far sentire il conducente in sintonia con la propria auto. Direct4, anch’esso già presente su RZ ma anche su RX 500 Performance Hybrid, bilancia costantemente la coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in base al carico su ciascuna ruota.

Ciò assicura una trazione ottimale in tutte le condizioni di guida, con un’accelerazione più lineare, una migliore performance in curva e una postura più stabile del veicolo. Inoltre, insieme al sistema steer-by-wire, le future elettriche di Lexus, a partire dalla versione di serie di LF-ZC, offriranno un’esperienza di guida più intuitiva, specialmente quando si guida su strade tortuose.

Il gigacasting

Lexus LF-ZV anticipa una nuova struttura modulare che suddivide il corpo del veicolo in tre parti: anteriore, centrale e posteriore. Ciò è possibile con il gigacasting, un sistema che offre una maggiore libertà nella forma del veicolo.

La riduzione del numero di parti ridurrà drasticamente il tempo di produzione e offrirà la flessibilità per lo sviluppo rapido di diversi tipi di veicoli. Le sezioni anteriore e posteriore, inoltre, possono essere prodotte ciascuna in meno di due minuti. La struttura modulare comporterà anche i vantaggi di una maggiore rigidità e riduzione del peso, contribuendo a dinamiche di guida lineari e naturali.

Sarà anche data attenzione ai costi di riparazione, garantendo che incidenti minori non comportino costi di riparazione elevati per i clienti. Il processo di produzione sarà trasformato con le auto che si muovono autonomamente attraverso ogni fase della produzione su una linea di montaggio autonoma.

