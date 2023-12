Toyota Urban SUV Concept anticipa un’elettrica in arrivo nel 2024

Toyota Urban SUV Concept è uno dei sei modelli elettrici che il marchio giapponese ha intenzione di lanciare sul mercato europeo entro il 2026, e di questi rappresenta uno dei più strategici.

La vettura ha caratteristiche estetiche molto vicine a quelle del modello di serie, il quale del resto sarà presentato a breve: Toyota intende infatti lanciarlo nella prima metà del 2024, con alcune caratteristiche molto interessanti tra cui anche la trazione integrale.

Il nuovo design del Toyota Urban SUV Concept

Come detto, le intenzioni di Toyota nel breve-medio periodo prevedono l’introduzione di 6 vetture elettriche per il mercato europeo, e quindi anche quello italiano. Di queste, ne conosciamo 4: la Toyota bZ4X, prima e per ora unica commercializzata. La Toyota bZ Compact, prototipo presentato nel 2022 e che dovrebbe arrivare entro il 2025 nella sua versione di serie; e la Toyota Sport Crossover concept, presentata a Bruxelles insieme all’Urban SUV, ma con una linea fastback molto accattivante che si posiziona, al momento, più in alto nella gamma a elettroni.

Come detto, però, Toyota Urban SUV è un modello strategico. Si posiziona infatti nel segmento B, ed è quindi pronto a inserirsi tra modelli di successo, in primis la Jeep Avenger, prima elettrica del marchio americano e forse la più affine per tipologia di vettura. Anche perché, proprio come la Toyota Urban SUV, nel 2024 è prevista una versione della baby-Jeep con la trazione integrale. Un altro modello chiave è la Volvo EX30, tra le finaliste del Car Of The Year 2024, e molto apprezzata per design, finiture premium e un prezzo abbastanza interessante nel mercato elettrico.

La Toyota Urban SUV, quindi, sarà la più accessibile tra le sei elettriche previste e, nelle intenzioni del marchio, è destinata a occupare una delle fette di mercato più grandi nel mercato europeo. Una riproposizione del successo della Yaris Cross, B-SUV ibrido campione di vendite in Europa, e anche in Italia, dove in poco tempo ha superato la stessa Yaris.

Qui, però, abbiamo un design più moderno e ricercato, che riprende Prius e C-HR, ma ancora più moderno. Il frontale Hammerhead vede fari più sottili, con logo a LED, e l’uso anche di plastiche riciclate per la zona inferiore del paraurti, così come di lato sui passaruota rinforzati. In generale, pur essendo piuttosto compatto, con una lunghezza di 4,3 metri, ha un aspetto imponente, per merito del frontale dagli sbalzi corti e dall’impostazione quasi verticale.

Il design è No Compromise, a proposito di sbalzi corti. Punta a una posizione di guida alta e massimizzazione dello spazio con interni flessibili che si possano adattare per dare priorità ora ai passeggeri ora a oggetti anche ingombranti da trasportare.

La versione di serie avrà configurazione a singolo motore anteriore o a doppio motore per trazione integrale, parte integrante dell’identità del marchio. Inoltre, il modello definitivo avrà due configurazioni di batteria, con diverse autonomie, sempre per rispondere a più esigenze. Al momento, però, non sappiamo che capacità avranno le batterie né l’autonomia massima disponibile.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD