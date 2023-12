Toyota Sport Crossover Concept: l’elettrica realizzata con BYD arriverà nel 2025

Toyota Urban SUV lo conosceremo presto, mentre per il Toyota Sport Crossover Concept bisogna aspettare il 2025 per vedere il modello di serie, il quale comunque non dovrebbe discostarsi troppo da quanto il marchio giapponese ha mostrato al Kenshiki Forum di Bruxelles.

Una vettura che fa parte delle sei elettriche previste in Europa entro il 2026, e che al momento è quella che si posiziona più in alto tra tutte quelle viste.

Toyota Sport Crossover Concept, nel mirino Tesla Model Y ma non solo

Chiaramente la Sport Crossover Concept è la risposta di Toyota a Tesla Model Y, in molti paesi l’auto elettrica più venduta, e spesso l’auto più venduta in generale. Una risposta che chiama in causa una linea più filante e ricercata, secondo quanto Toyota ci sta abituando con gli ultimi modelli. Se, insomma, l’Urban SUV punta a un segmento chiave come quello delle compatte, la Sport Crossover guarda più in alto.

L’auto è stata presentata per la prima volta ad aprile al Salone di Shanghai, ed è frutto di un progetto di BYD Toyota EV Technology Co. Ltd, una joint venture tra Toyota e BYD. Non a caso nasce sia per il Vecchio Continente che per il Mercato Cinese. A livello di dimensioni, è più lunga, larga e bassa rispetto alla Toyota bZ4X, ed è anche più ricercata.

L’anteriore è sinuoso, con design Hammerhead non squadrato e ben levigato, e gruppi ottici a LED che attraversano tutto il paraurti da lato a lato. Questo aspetto non è detto che rimanga nella versione di serie. Lo stesso design ritorna anche al posteriore, ben riuscito, con fari sottili divisi in tre linee LED contigue, sempre con la carrozzeria che “si inserisce” tra loro, e la bella coda fastback che distingue il modello.

Non ci sono dati su prestazioni e batterie, ma essendo un progetto congiunto con BYD è probabile che Toyota sfrutti, almeno per le versioni d’ingresso, le Blade Battery LFP del colosso cinese, lasciando eventualmente batterie di propria produzione per le versioni più ricche. Conosceremo di più, molto probabilmente, verso la fine del 2024.

Come detto, Toyota Sport Crossover fa parte di sei modelli elettrici: il primo è già commercializzato, ed è il Toyota bZ4X. Segue il citato Urban SUV nel 2024, mentre nel 2025 dovrebbero debuttare insieme bZ Compact e Sport Crossover concept. Degli altri due modelli ancora non si sa nulla.

