Ecco come ci immaginiamo la Fiat Panda elettrica

Nel 2024 dovremmo finalmente sapere qualcosa di più sulla Fiat Panda elettrica, quarta generazione dell’auto più venduta in Italia, che si renderebbe per la prima volta elettrica.

Dopo 500 e 600, la Panda dovrebbe rappresentare una nuova svolta nel “risveglio a elettroni” del Lingotto, che potrebbe proporre un’elettrica economica, in grado di fare concorrenza sia alle cinesi sia alla Dacia Spring, per mantenere in alto le vendite del modello.

Come sarà la Fiat Panda elettrica?

Nessuna foto ufficiale al momento, e tutto è tenuto segreto. Noi abbiamo provato a immaginarla così, grazie all’aiuto dell’AI. Un’estetica riconoscibile come Fiat, ma lontana dal design della 500. Come aveva dichiarato anche lo stesso CEO Olivier François, infatti, il marchio torinese ha intenzione di avere due famiglie di vetture. Quella della 500, più legata al design e allo stile, posizionata in alto. E poi una serie di veicoli derivati dalla Panda, più concreti ed economici.

Comunque, la Panda molto probabilmente sarà la versione di serie della Centoventi, o comunque introdurrà il concetto di modularità e praticità visto con la fortunata concept car. Pensata per costare poco, avrà delle soluzioni intelligenti e unirà, come già fa ora il modello, l’estetica di una city car a quella di un SUV. Non è da escludere anche l’arrivo di una 4×4 elettrica, con due motori elettrici e la trazione integrale.

Non è chiaro neanche se la Panda sfrutterà la piattaforma della 500, attualmente usata solo dalla 500 sia Fiat che Abarth, o se invece sarà più grande ed entrerà nel lotto composto da Peugeot 208, DS 3 e Opel Corsa. O se, ancora, avrà una piattaforma inedita, la chiacchierata STLA Small.

Per quanto riguarda il prezzo della Fiat Panda elettrica, questo dipenderà da vari fattori, tra cui le specifiche tecniche del veicolo, le opzioni di personalizzazione, il mercato in cui viene venduta, nonché la presenza o meno di incentivi governativi disponibili.

Per una Fiat Panda elettrica di base, potresti aspettarti un prezzo iniziale che si colloca generalmente tra i 20.000 e i 30.000 euro o più, a seconda delle specifiche e delle opzioni scelte. Si allineerebbe quindi alla Dacia Spring e Renault Clio, e permetterebbe a Fiat di rimanere competitiva nel mercato delle auto compatte.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.