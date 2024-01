Il tergicristallo del Cybertruck sembra uno spaghettone non al dente

Il tergicristallo del Cybertruck di Tesla ha suscitato grande interesse e discussione nelle preview del pick-up di Elon Musk. Ebbene, è chiaro ormai che Tesla abbia optato quello che può essere definito il “Tergicristallo più grande mai realizzato nella storia”.

Kyle di Out of Spec Reviews ha mostrato questo componente nel dettaglio nella sua recensione, dando vita anche ad una serie di battute, come notato subito da The Verge.

Il gommino del tergicristallo è sempre un po’ flessibile, e questo è noto a chiunque abbia mai sostituito i tergicristalli. La principale differenza con il Cybertruck sta nelle dimensioni del suo tergicristallo, descritte come ridicolmente lungo e grosso. La scena in cui Kyle lo maneggia è stata paragonata allo sforzo di una formica che tenta di maneggiare uno spaghettone non al dente, data l’assurdità delle proporzioni. Jalopnik lo paragona ad un noodle, noi preferiamo un italianissimo spaghetto.

Nel frattempo il nostro Kyle nel suo video si impegna a mostrare le varie caratteristiche e peculiarità del Cybertruck, aiutando il pubblico a comprendere realmente il veicolo. Questo include sia critiche sia elogi laddove necessario.

La recensione non si ferma qui. Out of Spec Reviews ha intenzione di continuare a testare il Cybertruck, e sarà interessante vedere come il veicolo si comporterà nel lungo periodo, tra test di resistenza, funzionalità e performance. La curiosità attorno a questo singolare tergicristallo, così come le altre caratteristiche del Cybertruck, rimane alta, segno del continuo interesse e dibattito che Tesla riesce a generare con i suoi innovativi design e tecnologie.

La domanda finale è: quanto costerà il ricambio? In attesa della risposta, vi lasciamo al video qui sotto:

