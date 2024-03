Tesla regala 8.000 km di ricarica per chi permuta la propria auto

Tesla offre 5.000 miglia di ricarica Supercharger gratuita per chi permuta la propria auto entro il 31 marzo 2024.

Tesla non bada a spese quando si tratta di attrarre nuovi clienti. Dopo aver introdotto uno sconto temporaneo di 1.000 dollari sugli ordini di Model Y e altri incentivi il mese scorso, Tesla ha ora lanciato un nuovo vantaggio per i clienti che decidono di permutare il loro vecchio veicolo.

I proprietari di Tesla negli Stati Uniti o in Canada che permutano un veicolo entro il 31 marzo 2024 otterranno 5.000 miglia gratuite di Supercharging oppure 8.000 km in Canada, come indicato sulla pagina web dedicata alla permuta.

Sebbene l’offerta non sia valida per i veicoli usati, Cybertruck, ordini aziendali, rientri di leasing o veicoli utilizzati per scopi commerciali, il vantaggio è comunque disponibile per i modelli Tesla 3, Y, S o X. La casa automobilistica fa inoltre sapere che non garantisce la consegna dei veicoli entro il 31 marzo e che le miglia o i km di Supercharging gratuite scadranno due anni dopo la consegna del veicolo.

Per usufruire dell’incentivo, gli acquirenti interessati devono accedere alla pagina di permuta di Tesla e inserire il numero telaio dell’auto per verificare se rientra nella promo.

Non si tratta della prima volta che Tesla “regala” le ricariche. La casa di Elon Musk aveva lanciato un’offerta simile di sei mesi di Supercharging gratuito lo scorso novembre sugli acquisti di Model 3 e Model Y, anche se non era esclusiva per le auto in permuta. Avere una rete di ricarica elettrica proprietaria, e tariffe dell’energia decisamente più basse che in Europa, permette a Tesla di offrire una gamma di vantaggi che non riguarda unicamente il prezzo d’acquisto.

