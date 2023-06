Porsche Design Chronograph 1: quando Ferry Porsche non riuscì a trovare l’auto sportiva dei suoi sogni, decise di costruirla lui stesso. Sono passati 75 anni da quando presentò al mondo la Porsche 365 “No. 1” Roadster e ciò che era iniziato come il sogno di un uomo, ha gettato le basi per una storia di successo per eccellenza. E’ stata la nascita di una cultura, di un obiettivo e di una mentalità: “Driven by Dreamers”.

Oggi Porsche festeggia 75 anni di successi, 75 anni di design, di eccellenza ingegneristica e di perseveranza. Per celebrare questo anniversario, Porsche Design presenta il Chronograph 1 – 75 Years of Porsche Edition.

Porsche Design Chronograph 1: caratteristiche

Porsche Design onora l’anniversario e la vibrante eredità delle auto sportive Porsche con il lancio di un’edizione speciale del Chronograph 1, rigorosamente limitata a 475 esemplari. L’originale Chronograph 1 del 1972 è stato il primo prodotto di Porsche Design e il primo orologio al mondo completamente nero – una rivoluzione nel mondo dell’orologeria.

Come la Porsche 911, è stato concepito dal Professor Ferdinand Alexander Porsche e, come la leggendaria auto sportiva, incarna il perfetto equilibrio tra design e ingegneria. Il quadrante nero opaco antiriflesso si ispira al cruscotto dell’abitacolo della Porsche 911.

Il vetro zaffiro su due lati, antiriflesso e antigraffio, a sette strati con rivestimento temperato, garantisce una leggibilità ottimale a prescindere dall’ora del giorno. Il tachimetro e l’indicazione del giorno/data utilizzano il caratteristico font Porsche. Sul retro, dietro il fondello in vetro zaffiro, il rotore di carica del movimento meccanico richiama la forma degli iconici cerchi in lega 911 Fuchs con stemma Porsche colorato.

Il Chronograph 1 – 75 Years of Porsche Edition è stato migliorato in numerosi dettagli rispetto all’originale del 1972. Ad esempio, la cassa ora è in titanio leggero, resistente e ipoallergenico anziché in acciaio inossidabile. Il cinturino in tessuto e pelle, appositamente sviluppato, presenta cuciture decorative azzurre e una striscia rossa centrale, i colori del logo dell’anniversario dei 75 anni di Porsche. Inoltre, il cronografo è disponibile con un cinturino in pelle nera e cuciture nere abbinate.

Il sistema di cambio rapido del cronografo consente di sostituire entrambi i cinturini velocemente. La massima precisione è data dal calibro meccanico Porsche Design WERK 01.140 con certificato COSC. Il numero di serie limitata e il logo 75Y sul fondello sottolineano l’esclusività di questo segnatempo. Il Chronograph 1 – 75 Years of Porsche Edition è disponibile al prezzo di 9,975 euro.

