Il Tesla Cybertruck è più aerodinamico di quanto pensi

Sorpresa: nonostante quanto ci si possa immaginare, le linee rigide del Tesla Cybertruck sono aerodinamiche. Ora un nuovo studio sulle prestazioni aerodinamiche del Cybertruck ci mostra come il pick-up elettrico di Tesla abbia un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di circa 0,39.

Ma facciamo un passo indietro. Il design decisamente unico del Tesla Cybertruck nasce probabilmente per l’idea di Tesla di costruire un pick-up con esoscheletro di acciaio inossidabile. Più che un problema è stata un’opportunità per migliorare l’aerodinamica di questi mezzi, che generalmente hanno un coefficiente aerodinamico Cx tra lo 0,55 e 0,65.

Come riportato da Electrek, Aleix Lázaro Prat, ingegnere CFD di Numeric Systems, ha utilizzato la tecnologia di simulazione aerodinamica dell’azienda per produrre uno studio pubblicato su LinkedIn.

Secondo l’ingegner Prat:

Contrariamente a quanto molti pensano, il bordo tagliente del tetto non produce un grande distacco di flusso aerodinamico. È vero che il flusso non è attaccato, ma in realtà l’aria segue il profilo senza soluzione di continuità. Lo strato limite non cresce in modo sostanziale. Si tratta di un risultato notevole e di un grande vantaggio aerodinamico rispetto ad altri pick-up. Inoltre, il diffusore ha un effetto sostanziale al centro della parte posteriore del veicolo e riduce la scia.