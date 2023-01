Pyka Pelican: ecco il più grande aereo cargo elettrico al mondo

Pyka Pelican è un nuovo aereo cargo elettrico autonomo, che potrebbe contribuire al cambiamento del settore delle spedizioni. Al momento si tratta infatti del più grande aereo cargo elettrico al mondo, e secondo le dichiarazioni del produttore ha una “capacità di carico utile e un’autonomia senza precedenti“.

L’obiettivo di Pyka Pelican

Pyka è stata fondata nel 2017 da Michael Norcia, oggi suo CEO. Come la maggior parte delle storie americane, Norcia ha iniziato a lavorarci nel garage dei suoi genitori, e in pochi anni è riuscito a raggiungere i vertici del suo settore, quello dei veicoli aerei elettrici senza pilota (UAV), complice anche il fatto che ancora la concorrenza non è alta.

Il primo prodotto progettato fu il Pyka Egret, presentato nel 2019 anno in cui ha iniziato le operazioni commerciali con la New Zealand Civil Aviation Authority, cosa che lo rese il primo velivolo elettrico “a misura d’uomo” per il lavoro commerciale. Ciò ha permesso di raccogliere altri 8 milioni di dollari in finanziamenti, e quindi di realizzare il Pelican, inizialmente usato in Costa Rica per irrigare i campi di banani.

Il Pelican Cargo è la sua versione più grande, il primo veicolo autonomo della sua classe. Secondo Pyka, l’elettrificazione e l’automazione renderanno l’aviazione più sicura, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica. Norcia ha dichiarato che all’annullamento delle emissioni di CO2 corrisponderà un aumento della velocità rispetto al trasporto via terra, con ottimizzazione dei costi.

Le prestazioni di Pyka Pelican

Il velivolo promette un’autonomia fino a 200 miglia (320 km), e un carico utile di circa 180 kg in 20 metri quadri di spazio di carico. Ha un piano scorrevole, per permettere le operazioni di carico/scarico in cinque minuti.

Quattro i motori elettrici a muovere l’aereo, per 100 kW o 135 CV di potenza complessiva e batteria da 50 kWh che può essere sostituita, ciò significa che supporta tecnologie di battery swapping con sostituzione in cinque minuti. La ricarica, invece, richiede un’ora.

L’aereo vola a 8.000 piedi e può operare anche di notte, grazie al GPS integrato e ai sensori laser / radar. Richiede una pista di 600 piedi (183 m) di lunghezza, mentre per il decollo a pieno carico bastano 150 metri. Da notare che può decollare ed atterrare anche su piste sterrate o su manto erboso.



L’azienda ha dichiarato di avere già 80 preordini e 3 clienti effettivi. Il Pyka Pelican è però in fase di test presso le strutture dell’azienda in California, e la sua prima operazione commerciale è attesa nella seconda metà del 2023.

