L’intelligenza artificiale che uccide? E’ Tesla. Lo dice Wozniak.

Il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, ha lanciato dure critiche a Tesla. In una recente intervista, Wozniak ha accusato l’azienda guidata da Elon Musk di non fare abbastanza per rendere la guida autonoma delle sue auto sicura. Secondo lui, le Tesla sono “incredibilmente pericolose” da guidare.

Durante una intervista alla CNN, Wozniak ha affermato che se qualcuno vuole uno studio sul fallimento dell’intelligenza artificiale che cerca di ucciderti a ogni occasione, può comprare Tesla. Secondo Wozniak le Tesla rappresenterebbero un rischio elevato per chiunque abbia deciso di affidarsi al software di guida autonoma, sostenendo che le sue prestazioni sono ben lontane da quelle promesse.

Non è la prima volta che Wozniak critica l’autopilota delle Tesla. Lo scorso anno, durante un’intervista video con Stephen “Steve-O” Glover, aveva parlato dei problemi che lo hanno afflitto durante la guida della sua Model S. Quasi un “early user”, Wozniak l’aveva acquistata nel 2013 su consiglio di Musk, che gli aveva garantito che l’auto sarebbe stata in grado di guidare da sola per tutto il Paese entro la fine del 2016. Promesse molto lontane dalla realtà, ovviamente.

Wozniak ha ricordato i problemi di “frenata fantasma”, ossia l’attivazione della frenata automatica d’emergenza senza che ci sia un vero motivo, a quanto pare uno dei principali problemi del software Autopilot di Tesla. La critica di Wozniak ha un fondamento di verità, visti i numerosi incidenti degli ultimi anni.

Nel 2021, la National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato di aver avviato un’indagine sul produttore di auto elettriche per una serie di incidenti in cui le Tesla sono state protagoniste di incidenti, come abbiamo visto nel video del caso dell’auto che inchioda in un tunnel. Nel 2022 Tesla ha confermato la notizia secondo la quale il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su più di una decina di incidenti, alcuni dei quali mortali, che hanno coinvolto l’autopilot Tesla.

Il sogno di una guida completamente autonoma sembra ancora lontano per le Tesla, nonostante le ripetute promesse di Elon Musk. Infatti, a partire dal 2023, i veicoli della casa automobilistica americana non saranno in grado di guidare completamente da soli e richiederanno al conducente di sorvegliare attentamente la strada e di essere pronto a prendere il controllo in qualsiasi momento.

Una decisione che sembra essere stata dettata da una combinazione di preoccupazioni per la sicurezza e di difficoltà tecniche. Nonostante le critiche di Wozniak, la casa automobilistica continua a lavorare per migliorare le tecnologie di guida autonoma.

