Mercedes autorizzata a vendere in California auto a guida autonoma livello 3

Mercedes ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV) per il suo sistema di guida autonoma di Livello 3 chiamato “Drive Pilot”. Questo sistema consente agli automobilisti di delegare al sistema le operazioni di guida su determinate autostrade, senza la necessità di un controllo attivo da parte del conducente.

Con questa approvazione, Mercedes può offrire il sistema Drive Pilot sulle autostrade della California, incluse importanti aree come la Bay Area, la Central Valley, Los Angeles, Sacramento e San Diego. Inoltre, il sistema può essere utilizzato sulle autostrade interstatali che collegano la California meridionale al Nevada.

C’è da dire che Drive Pilot di Mercedes non è un sistema completamente autonomo come quelli sviluppati da Waymo, Cruise, Motional e Zoox, anche se si basa su alcuni principi simili. Il sistema Drive Pilot utilizza una combinazione di sensori come lidar, radar e telecamera, insieme a un software, per gestire alcune operazioni di guida in determinate condizioni senza il controllo attivo di un conducente umano.

Il sistema funziona solo a velocità fino a 40 miglia all’ora, circa 65 km/h e solo durante le ore diurne. Il sistema non si attiva su strade cittadine, in zone di costruzione, durante piogge intense o nebbie dense, su strade allagate e in condizioni meteorologiche che possono influire sulle prestazioni del sistema, secondo quanto stabilito dal DMV.

Mercedes diventa così il primo produttore di automobili autorizzato a commercializzare veicoli dotati di un sistema di guida autonoma di Livello 3 in California.

Questa approvazione fa seguito alla precedente approvazione ottenuta da Mercedes proprio all’inizio di quest’anno per implementare il sistema Drive Pilot sulle strade del Nevada, altro Stato americano pioniere in fatto di guida autonoma.

