A Los Angeles i robotaxi Waymo sono già senza conducente

Waymo sta togliendo i conducenti umani dalla propria flotta di robotaxi in test a Los Angeles, mentre è già al lavoro per lanciare un servizio di trasporto commerciale nella seconda città più grande degli Stati Uniti.

L’azienda californiana di Mountain View, che ha iniziato a testare i crossover elettrici Jaguar I-Pace dotati di telecamere, lidar e altri sensori nella città tentacolare lo scorso ottobre, inizierà a farli funzionare come auto “completamente autonome” nelle prossime settimane, inizialmente a Santa Monica, secondo quanto riporta Forbes.

C’è da dire che Waymo è già attiva a Phoenix e prossimamente lo sarà a San Francisco e Los Angeles. Con calma però, perchè l’equivalente della motorizzazione californiana non rilascia al momento non rilascia autorizzazioni.

La gara verso la guida autonoma vede in campo diverse aziende americane e cinesi, come Cruise, Zoox, Argo AI e Baidu. Ricordiamo allora che Waymo, nata nel 2009 come progetto interno di Google, si è poi evoluta in una società indipendente nel 2016, ed è attualmente una delle aziende leader nel settore della guida autonoma. Waymo utilizza la tecnologia LiDAR, radar, telecamere e altre tecnologie avanzate per permettere ai veicoli di guidare in modo autonomo su strade pubbliche senza l’intervento umano. L’azienda ha anche sviluppato un sistema di guida autonoma su larga scala che è stato testato con successo su strade pubbliche, non senza polemiche.

