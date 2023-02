Anche i robotaxi di Zoox iniziano a circolare in California

Dopo Waymo, aiutata da Zeekr, e Cruise di General Motors, anche Zoox ha ottenuto i permessi per far circolare il suo robotaxi in giro per la California. La vettura prodotta dalla controllata di Amazon, dalle forme simpatiche e squadrate, si presenta particolarmente evoluta, priva non solo di autista, ma anche di pedali e volante.

È la stessa Zoox che nelle scorse ore ha condivido alcune clip del suo robotaxi per la prima volta in giro per le strade californiane, in seguito a permessi di test approvati dal Dipartimento dei veicoli a motore della California.

Come procedono i test di Zoox

Lo abbiamo detto in un approfondimento dedicato che la guida autonoma si farà via via più importante fino a diventare il vero trend dei prossimi anni. Zoox non vuole rimanere indietro.



Nata nel 2012, questa startup californiana sviluppa veicoli autonomi e ha impiegato diversi anni di sviluppo nella tecnologia dei robotaxi sulle strade pubbliche, accelerando notevolmente a partire dal 2019 quando CEO dell’azienda è diventata Aicha Evans, ex dirigente chiave di Intel. Verso la fine del 2020, l’acquisizione da parte di Amazon, costata al colosso dell’e-commerce ben 1,2 miliardi di dollari.

Nello stesso periodo, Zoox ha reso noto il design del suo primo robotaxi, paradossalmente una delle vetture elettriche con la batteria più grande: ben 133 kWh. Con questi veicoli, insieme a una flotta di vetture con guida autonoma di livello 3, Zoox ha iniziato simulazioni e test strutturati, raccogliendo dati stradali reali in oltre un milione di km a San Francisco, Seattle e Las Vegas.

Ora, Zoox si è unita alle poche aziende che in California possono fornire servizi commerciali con i robotaxi in alcune zone selezionate.

I dirigenti di Zoox sono stati alcuni dei primi passeggeri a usufruire delle corse pubbliche gratuite nello Stato, ma nei prossimi mesi l’azienda dovrebbe “sbloccare” ulteriori permessi, per poter effettuare anche corse civili. Dalla primavera del 2023, inoltre, i dipendenti full time di Zoox potranno usare i robotaxi per muoversi tra i diversi uffici aziendali a Foster City durante l’orario lavorativo, cosa che permetterà di raccogliere ulteriori dati stradali.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.