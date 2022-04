Bianchi e-Omnia 2022: cinque nuovi colori per i modelli C-Type e T-Type

La gamma Bianchi e-Omnia fa il pieno di colori.

Bianchi e-Omnia 2022: una ventata di novità per colorare la primavera in sella. L’innovativa famiglia di e-Bike Bianchi ad alte prestazioni, pensata per ogni tipologia di ciclista, si arricchisce infatti di ben cinque nuove colorazioni esclusive per i modelli.

Il nuovo Blu aggiunge un tocco di eleganza e lucentezza alle linee di e-Omnia; Bordeaux parla di stile, esclusività e voglia di farsi notare; con il Verde Smeraldo è facile lasciarsi tentare dal piacere di immergersi nella natura; la colorazione Grigio è la scelta di chi punta su un’eleganza discreta ma inconfondibile. Infine, il mitico Celeste Bianchi: il colore più iconico del mondo del ciclismo, eterno oggetto del desiderio per tutti i ciclisti.

Bianchi e-Omnia 2022: C-Type

Il modello C-Type, disponibile con batteria da 625Wh o 500Wh, è pensato per rendere semplici e sicuri gli spostamenti urbani. Il design step-through del telaio facilita la discesa e la salita dalla sella, qualsiasi sia l’abbigliamento indossato. Inoltre, la piattaforma e-Omnia ha sviluppato un sistema d’illuminazione innovativo, con luci integrate nella parte anteriore, posteriore e laterale.

Grazie ad una soluzione in grado di assicurare una visibilità attiva fino a 100 metri e passiva di 500 metri, muoversi nel traffico urbano è più sicuro. E-Omnia C-Type è disponibile nelle nuove colorazioni Blu, Bordeaux e Celeste.

Bianchi e-Omnia 2022: T-Type

Un’e-bike progettata sia per l’attività all’aria aperta, sia per gli spostamenti quotidiani in città. E-Omnia T-Type è un modello in grado di gestire qualsiasi terreno, dall’asfalto più liscio alla ghiaia leggera, con un telaio estremamente guidabile e finiture eleganti. Il motore Bosch Performance Line CX assicura il massimo della prestazione e con l’opzione dual battery l’autonomia della e-Omnia T-Type può raggiungere i 195 Km.

E-Omnia T-Type è disponibile nelle colorazioni Blu, Verde Smeraldo e Grigio. E-Omnia T-Type step-through, invece, è disponibile nei colori Blu, Bordeaux e Grigio.

