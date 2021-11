Due modelli al top di gamma per il massimo divertimento ed una lunga autonomia grazie alle batterie da 500Wh e 625Wh.

Trek ha svelato le nuovissime Rail 9.8 / 9.9, mountain bike da enduro a pedalata assistita, perfette per scatenarsi in discesa e che danno la carica giusta per scalare le salite più faticose.

Le mountain bike elettriche rappresentano l’ennesima potenza di tutto ciò che già adori del ciclismo su trail. Più velocità. Più potenza. Più chilometri. Più terreno. Tuttavia Rail è più di tutto questo, è una mountain bike elettrica che ti lega indissolubilmente ai trail.

Trek Rail 9.8 e 9.9: autonomia al top

Le nuove Rail 9.8 e 9.9 hanno una maggiore autonomia. Infatti, la nuova batteria in-tube a lunga autonomia da 750Wh, garantisce lunghe percorrenze per un divertimento senza confini.

L’autonomia dipende dal tipo di percorso: 3 ore di autonomia sui terreni più sconnessi e difficili, 5 ore di autonomia su terreni piani e battuti. Rail garantisce fino a 80 chilometri o 5 ore di assistenza continua. Per una giornata perfetta va quindi scelta la gusta potenza, pedalando attraverso terreni sconnessi, sfrecciando in discesa e risalire di nuovo con la minima fatica.

Sulle Rail il sistema RIB (Removable Integrated Battery) monoblocco di Trek offre la possibilità di smontare la batteria senza la necessità di utilizzare attrezzi. Tuttavia, capacità della batteria è di 500Wh oppure 625Wh, e si ricarica rispettivamente in 3 o 5 ore.

Infine, con la Trek Rail, ciascuna modalità e-MTB fornisce potenza in modo naturale: la modalità normale fornisce un pizzico in più di potenza, mentre la modalità Lite lascia al ciclista il compito di dare più impulso ai pedali.

Trek Rail 9.8 e 9.9 2022: prezzi

Tabelle prezzi dei modelli 2022 Rail 9.9 e 9.8.

Trek Rain 9.9 XX1 AXS 2022: prezzo 13.499 €

Trek Rain 9.9 XTR 2022: prezzo 11.499 €

Trek Rain 9.8 GX AXS 2022: prezzo 10.199 €

Trek Rain 9.8 GX 2022: prezzo 9.599 €

Trek Rain 9.8 XT 2022: prezzo 9.599 €

