Merida ONE-SIXTY e eONE-FORTY, nuove e-MTB full suspension a pedalata assistita costruite sulla nuova piattaforma eTrilogy.

Merida lancia una nuova gamma di e-MTB ad alte prestazioni chiamata eTRILOGY. Tre mountain bike full suspension che condividono degli ingredienti chiave, ma ognuna con una propria identità e con prestazioni per le differenti esigenze di ogni biker: la superlativa eONE-SIXTY CF in carbonio, la eONE-SIXTY LITE in alluminio, a cui si aggiunge la eONE-FORTY LITE in alluminio.

Merida eONE-SIXTY CF

Merida eONE-SIXTY CF è disponibile nei modelli eONE-SIXTY 10K, 7000 e 6000. Tuttavia, ha il telaio interamente in carbonio che la rende leggera e reattiva. L’escursione anteriore è di 170 mm e la posteriore di 174 mm (ruota da 27,5″), la batteria completamente integrata da 600 Wh che può essere estesa a 960 Wh, grazie a un range extender venduto come accessorio. Questa bici offre prestazioni elevate in termini di maneggevolezza e stabilità, ottenuta abbassando il baricentro dell’intera mountain bike grazie alla posizione estremamente bassa della batteria nel tubo obliquo.

Merida eONE-SIXTY LITE

La eONE-SIXTY LITE, disponibile nei modelli eONE-SIXTY 875 e 675, offre elevata autonomia combinata a prestazioni ideali per pedalare sui single track. Con la stessa escursione della sorella maggiore eONE-SIXTY CF, la eONE-SIXTY LITE è interamente in alluminio ed è dotata di una batteria rimovibile da 750 Wh che, con range extender, porta l’autonomia senza eguali ad oltre 1100 Wh. Tuttavia la bici offre una gradevole manovrabilità per chi cerca prestazioni sul trail.

Merida eONE-FORTY LITE

La eONE-FORTY LITE è infine disponibile nei modelli eONE-FORTY 675, 475 e 475 EQ ed è stata progettata per i ciclisti che non hanno bisogno di un’escursione extra nelle sospensioni, ma che cercano la versatilità per combinare l’uso quotidiano durante la settimana con prestazioni eccezionali sui sentieri nel week end. È dotata di una batteria rimovibile da 750 Wh, con la possibilità di estenderla a un’autonomia di oltre 1100 Wh, un’unità di trasmissione full power e specifiche di montaggio più leggere e versatili.

Copyright Image: Sinergon LTD