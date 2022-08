Cos’è il Tesla Dating Score che impazza su Twitter

Altro Tinder, se siete fan di Tesla potete cercare l’anima gemella grazie al Tesla Dating Score creato da Motherfrunker.ca. Ovviamente non è nulla di ufficiale, e stavolta non c’è da tirare in ballo Elon Musk.

Qualcuno di voi avrà forse visto apparire su Twitter post sul cosiddetto #TeslaDatingScore, noi comunque ne riportiamo uno qui sotto:

Ma cos’è il Tesla Dating Score?

Il Tesla Dating Score è un valore che viene attributo tramite un form compilabile da chiunque a questo indirizzo. Si tratta in pratica di un punteggio dato all’impegno di una persona nei confronti del marchio Tesla.

Il sistema è semplice, e avvantaggia chi è “arrivato prima”. Tant’è che la cifra spesa per le Tesla comprate prima del 2019 contribuisce maggiormente al valore finale del voto.

Il denaro speso in Tesla a partire dal 2020 viene moltiplicato per un fattore inferiore, mentre gli acquisti di abbigliamento con magliette e cappellini Tesla, valgono ancora meno. Il totale delle azioni Tesla possedute è un ordine di grandezza meno rilevante e ancora meno lo sono i Tweet.

TheDrive ha pubblicato il codice sorgente del calcolo, che è comunque in chiaro nel codice html della pagina:

Quindi, se abbiamo fatto bene i calcoli, 180 tweet equivalgono ad 1 dollaro speso prima del 2019. A spanne si tratta di più di 12 milioni e mezzo di tweet da scrivere per pareggiare chi ha acquistato una Tesla prima del 2019.

Quindi il modo migliore per aumentare il Tesla Dating Score è dare fondo ai propri risparmi e spendere ad esempio 1,5 milioni di dollari per l’ultima Tesla Roadster. Solo con questo il punteggio balza ad uno stratosferico punteggio di 135: contenti? Mica tanto, perchè a questo punto sorge la domanda: quanto avranno speso @Rand0mNPC e @TheJewbyrd7777 che comandano la classifica con 2.455 e 2.450 punti?

Comunque, è ovvio che si tratta di un giochino, va preso con il sorriso anche perchè è chiaro che ognuno può inserire i dati che vuole. Rimane il fatto che ad un Tesla Dating Score alto, potrebbe corrispondere la qualità di un potenziale appuntamento. Non ci credete? Rimane solo da provarlo.

Ultimo avvertimento, perchè invece c’è chi ha preso la cosa sul serio. E’ nato anche il sito Tesladating.co, per chi vuole cercare l’anima gemella, sempre che abbia una Tesla. Perchè, come dicono fin da subito, per iscriversi bisogna provare il possesso di una Tesla. Per la serie, se non sono matti non li vogliamo…

