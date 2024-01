Tira cavo d’acciaio ad altezza uomo a Milano per divertimento: arrestato per strage

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver commesso un serio attentato alla sicurezza stradale e trasporti, dopo aver inscenato un pericoloso “gioco” che ha rischiato di causare gravi danni. Il ragazzo, insieme a due complici ancora ricercati, ha posizionato un cavo d’acciaio ad altezza uomo in una via centrale della città, creando un grave pericolo per automobilisti e passanti.

Il Corriere della Sera riporta che l’incidente è avvenuto nelle prime ore della notte tra mercoledì e giovedì in viale Toscana, quando il gruppo ha sottratto un cavo da un cantiere e lo ha disteso a circa 140 centimetri da terra attraverso la strada. Un abitante della zona di 26 anni ha notato la pericolosa trappola, riferendo di aver visto tre uomini tirare il cavo d’acciaio e poi allontanarsi “ridendo e scherzando”, e ha immediatamente allertato le autorità.

Nel frattempo, un’automobile ha attraversato la strada finendo contro il cavo e subendo diversi danni, sempre a detta del testimone. I carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno scoperto il cavo ancora in posizione, ma i responsabili si erano già allontanati. Tuttavia, grazie alla testimonianza del residente che ha assistito alla scena, le forze dell’ordine sono riuscite a localizzare uno dei colpevoli, identificato come A. B., un giovane milanese con precedenti, a breve distanza dal luogo dell’atto vandalico.

Durante l’interrogatorio, A. B. ha ammesso la responsabilità del gesto, motivandolo come un semplice divertimento dovuto a noia. Oltre alle accuse legate all’atto vandalico, il ragazzo è stato inoltre accusato di ricettazione per non aver chiarito l’origine del cavo d’acciaio.

Dopo l’incidente, il sostituto procuratore ha ordinato l’arresto del 24enne, vista la gravità del gesto, e lo ha fatto trasferire nel carcere di San Vittore. Nel frattempo, le indagini proseguono per identificare e catturare gli altri due complici, che il giovane arrestato sostiene di aver conosciuto tramite i social network senza tuttavia conoscere i loro veri nomi.

