Togg T10F fastback svelata al CES di Las Vegas: fino a 600 chilometri di autonomia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Il nuovo modello del marchio turco presentato al CES 2024, è un prototipo di pre-serie, già pronto per la produzione, completamente elettrico. Togg, dopo aver presentato il SUV elettrico T10X, completerà il programma di test e sviluppo in vista del lancio sul mercato turco ed europeo previsto per il 2025.

Togg T10F fastback: Autonomia e prestazioni

Il T10F è una sintesi fra praticità e prestazioni con un’autonomia massima fino a 600 km, variabile in base alla configurazione del sistema di propulsione. Il T10F sarà disponibile in tre versioni:

Standard Range a trazione posteriore (Rear-Wheel-Drive RWD)

Long Range RWD

Long Range a quattro ruote motrici (All-Wheel-Drive AWD).

La Long Range AWD, la versione di punta, eroga 320 kW grazie a due motori, spingendo la fastback da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

I modelli RWD saranno dotati di un singolo motore da 160 kW. I modelli Standard Range avranno una batteria da 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range la batteria sarà da 88,5 kWh. Su tutti i modelli, la ricarica dal 20 al 80% potrà essere completata in soli 28 minuti.

Inoltre, il T10F sarà dotato della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che gli consentirà di essere impiegato come fonte di alimentazione esterna. Questo offrirà ai suoi utenti la capacità di sperimentare una serie di nuovi utilizzi pratici. Gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere tra due diversi livelli di equipaggiamento V1 o V2, dove il V2 contempla funzionalità di guida autonoma più avanzate e sistemi di sicurezza potenziati.

Togg T10F fastback: telaio

Il telaio monoscocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza sulla stessa piattaforma del T10X. La stabilità è garantita da una distribuzione dei pesi attentamente studiata e da un baricentro basso. Grazie alle sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e alle sospensioni posteriori integral multilink completamente indipendenti, il T10F offre una combinazione fra guidabilità sportiva e confort.

Togg T10F fastback: sicurezza e tecnologia

Progettato per ottenere una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle, il T10F è dotato di avanzati sistemi di sicurezza. Tuttavia, è equipaggiato con sette airbag di serie, insieme a una serie di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS). Questi includono un evoluto cruise control adattativo con funzionalità stop-and-go che lavora in modo coordinato con un sistema di rilevamento segnaletico, un evoluto sistema di mantenimento della corsia e l’avviso di abbandono della corsia. Il nuovo device Togg sarà inoltre dotato di telecamera a vista panoramica, assistenza per gli angoli ciechi, allerta attenzione del conducente, controllo elettronico di stabilità avanzato e di assistenza automatica al parcheggio.

Il Togg T10F includerà anche l’inedita funzione “Rush Hour Pilot” che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h, facendo procedere autonomamente il veicolo. Questa funzione sarà disponibile nei modelli T10F con l’equipaggiamento di livello V2.

Togg T10F fastback: design

Il design è risultato della collaborazione fra il Togg Design Studio e il rinomato studio di design italiano Pininfarina. La silhouette e le linee del T10F riflettono il design distintivo introdotto dal T10X. Il design del T10F enfatizza i dettagli e l’aerodinamica, con maniglie delle portiere affondate e ruote scolpite per ottimizzare il flusso d’aria. La superficie dei parafanghi posteriori segue la base del lunotto, incorporando uno spoiler naturalmente integrato e conferendo al volume posteriore un’estetica elegante e distintiva. Il taglio del montante posteriore consente di avere il tetto bicolore, disponibile come opzione al pari su una variante panoramica completamente vetrata.

La parte anteriore del T10F presenta luci diurne a forma di “boomerang”, la firma luminosa di Togg, con frecce lunghe e sottili integrate nella fascia anteriore dal design sportivo. La griglia è stata scolpita con inserti cromati che ricordano i petali di un tulipano, simbolo della Turchia. Il design delle luci posteriori riflette quello del SUV, con una luce di posizione laterale che enfatizza la larghezza del veicolo. Le prese d’aria aerodinamiche sul paraurti posteriore corrispondono a quelle anteriori, per una completa coerenza di design. Sul T10F sono state introdotte due nuove varianti di colore ispirate alla Turchia.

Togg T10F fastback: interni

L’interno del T10F evoca familiarità e comfort. La strumentazione prevede un display da 12,3 pollici ed uno schermo da 29 pollici per l’infotainment. Le funzioni del veicolo sono controllate da un pannello a sfioramento da 8 pollici, completato da un pad di ricarica wireless. L’intrattenimento è arricchito da un sistema Hi-Fi a 12 altoparlanti Meridian e una “social camera” di bordo completa l’abitacolo. Inotre, il Togg T10F è dotato di accesso Keyless Go e gli utenti possono accedere al dispositivo e utilizzarlo tramite l’applicazione per smartphone Togg o la scansione della propria keycard.

Pur partendo dalle fondamenta del T10X, il nuovo modello presenta un volante, pannelli delle porte e sedili aggiornati. Ognuno di questi elementi è stato completamente rielaborato per adattarsi meglio all’estetica e alla natura sportiva della fastback. I sedili, in particolare, presentano un design completamente nuovo con cuciture e forme nuove, che ricordano i petali dei tulipani. Sono inoltre regolabili elettricamente e con funzione di memoria a ricordare le preferenze di ogni utente. I sedili anteriori e posteriori riscaldabili sono disponibili come optional.

Infine, grazie all’integrazione a bordo di Internet mobile ad alta velocità, il T10F è un comodo hotspot Wi-Fi, capace di garantire agli utenti una connessione costante. Il Togg T10F protegge i dati personali degli utenti e l’integrità digitale del dispositivo stesso attraverso la tecnologia blockchain. Questo SUV offre esperienze personalizzate e funzioni intelligenti. Attraverso le applicazioni Go.More, Earn.More, Scale.More e Play.More, gli utenti possono gestire ogni dettaglio, dalla prenotazione automatica di ristoranti fino a modificare l’atmosfera nell’abitacolo godendo di un impianto radio potenziato dall’intelligenza artificiale.

Copyright Image: Sinergon LTD