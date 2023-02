La quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric rappresenta il cuore della nuova Toyota Corolla 2023. L’evoluzione sotto il punto di vista ingegneristico e progettuale offre una migliore esperienza di guida, prestazioni più elevate e una maggiore efficienza.

Le modifiche includono un nuovo design per la Power Control Unit e il transaxle, una batteria agli ioni di litio più potente e un fine tuning del propulsore per ottenere un’esperienza di guida più gratificante caratterizzata da una relazione più stretta tra l’uso dell’acceleratore da parte del conducente e l’erogazione della forza motrice.

Toyota Corolla 2023: prestazioni

La nuova Corolla è disponibile con propulsori da 1,8 e 2,0 litri. Il sistema 1,8 eroga una potenza di 140 CV / 103 kW, per un’accelerazione 0-100 km/h in 9,1 secondi, tempo più basso di 1,8 secondi rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda il motore da 2,0 litri, la potenza tocca ora i 196 CV / 144 kW, per uno 0-100 che si chiude in 7,4 secondi, mezzo secondo in meno rispetto al precedente propulsore.

Nello sviluppare la quinta generazione della tecnologia leader Full Hybrid-Electric, Toyota ha esaminato tutti i componenti principali del sistema per analizzare come potessero essere ottimizzati sia in termini di dimensioni che di peso. Ciò ha contribuito a garantire che l’aumento della potenza non andasse a scapito dell’efficienza o dell’affidabilità.

La nuova Power Control Unit aiuta a ridurre il livello di perdite di energia nel sistema e mantenere massimi livelli di efficienza. L’unità ha un nuovo sistema di raffreddamento bi-direzionale che lavora a una frequenza più elevata, riducendone il livello di rumore. La PCU è installata direttamente sopra un nuovo transaxle dotato di un moto-generatore compatto e ad alto rendimento con nuovi componenti per migliorare consumi e prestazioni.

Toyota Corolla 2023: batteria ibrida

La nuova batteria ibrida agli ioni di litio è un altro esempio di come Toyota sia riuscita ad aumentare le prestazioni con un’unità di dimensioni più piccole e peso inferiore di quella precedentemente utilizzata nella Corolla. L’equilibrio è impressionante: il peso è stato ridotto del 14% mentre la potenza è aumentata del 14%. La durata potenziale della batteria è stata aumentata e il suo funzionamento

è più silenzioso, grazie a un nuovo sistema di raffreddamento. E le sue dimensioni compatte consentono il posizionamento della stessa sotto i sedili posteriori; quindi, senza spreco di spazio nel vano di carico.

La nuova Corolla può controllare la carica e la scarica della batteria in base alla situazione di guida. Il sistema raccoglie dati mentre l’auto viene guidata, per aiutare a ottenere migliori consumi di carburante. Quando l’auto si avvicina a un punto di cui sono stati registrati i dati di guida, la vettura consiglierà al guidatore di rilasciare l’acceleratore (tramite il display multi-informazioni) e quindi aumentare il freno motore per massimizzare la rigenerazione di energia.

Le nuove e avanzate tecnologie per la sicurezza sono racchiuse nel Toyota T-Mate, fornito di serie su tutti i nuovi modelli Corolla per rendere la guida della tua auto più sicura, sia che si tratti di guidare su strade urbane, di percorrere l’autostrada o di eseguire manovre di parcheggio precise e semplici. Il pacchetto include il sistema Toyota Safety Sense di ultima generazione e altri dispositivi di assistenza attiva alla guida e al parcheggio.

Toyota Corolla 2023: prezzi e gamma

Nuova Toyota Corolla 2023 è disponibile in 2 allestimenti, Active e GR Sport, 2 varianti di carrozzeria, Hatchback e Touring Sports, e 2 motorizzazioni Full Hybrid Electric da 1,8 e 2,0 litri. La versione Active, disponibile su entrambe le motorizzazioni, è equipaggiata di serie con tutte le novità di prodotto introdotte nella gamma 2023, tra cui il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5” e navigazione cloud e smartphone integration, il digital cockpit da 12,3” e il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3.0. Completano l’equipaggiamento i cerchi in lega da 16”, i fari a LED, i sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare lato guida e lo Smart Entry & Start.

Nuova Corolla Active ha un listino a partire da € 33.300 in motorizzazione Full Hybrid-Electric da 1,8 litri, mentre il passaggio al motore 2,0 litri, che porta in dote i cerchi in lega da 17”, prevede un sovrapprezzo di € 2.500. La già complete dotazioni degli allestimenti possono essere arricchite dal Teck Pack, che include wireless charger, portellone posteriore ad azionamento elettrico (con kick-sensor per la Touring Sports), blind spot monitor con rear cross traffic alert e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica anticollisione. Il Tech Pack ha un prezzo di listino di € 1.000. Completano la lista degli optional i cerchi in lega da 17” – solo per la 1.8 e Touring Sports 2.0 – a € 500, in quanto la 2.0 Hatchback li avrà di serie.

La Touring Sports 2.0 è abbinabile con l’optional Tech Pack solo con i cerchi da 17’’. L’allestimento GR Sport è invece quello che rappresenta al meglio l’anima sportiva di Toyota. Caratterizzato da dettagli estetici esterni e interni derivati dal mondo del motorsport, la GR Sport offre di serie tutti i contenuti della Active in aggiunta ai cerchi da 18” dal design specifico fari Bi Led, sedili sportivi in tessuto e pelle e

wireless charger. Sulle versioni 2,0 litri sono inoltre presenti le sospensioni adattive a controllo elettronico AVS.

Il listino di Nuova Corolla GR Sport parte da € 36.300 in motorizzazione 1,8 litri Hatchback per arrivare ai € 39.500 della 2,0. Tutte le combinazioni di allestimento e motorizzazione sono inoltre disponibili nella variante di carrozzeria Touring Sports, con un sovrapprezzo

di 1.000 € rispetto alle versioni Hatchback.

Nuova Toyota Corolla ha un prezzo di lancio di € 29.800 riferito alla Active Hatchback in motorizzazione da 1,8 litri, grazie ai WeHybrid Bonus da € 3.500 in caso di permuta o rottamazione. La versione Touring Sports parte invece da € 31.300 a fronte di un WeHybrid Bonus di € 3.000.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.