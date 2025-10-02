Toyota Corolla Cross 2025: il debutto della versione GR Sport

Toyota svela la nuova Corolla Cross 2025, un SUV dal design rinnovato pensato per offrire maggiore comfort, funzionalità per le famiglie e un’esperienza di guida più fluida. Debutta per la prima volta la versione GR Sport, che propone un look più dinamico e una guida reattiva grazie a una messa a punto dedicata.
Corolla Cross 2025: stile aggiornato e maggiore versatilità
L’aspetto esterno della nuova Corolla Cross è stato adattato con una calandra a nido d’ape dal profilo elegante e nuove luci a Led ridisegnate sia all’anteriore sia al posteriore. Gli abbaglianti adattivi presenti sull’allestimento Premium migliorano la visibilità, mentre le alette integrate nei fari posteriori contribuiscono alla stabilità dinamica del mezzo. Completano il profilo i cerchi in lega da 18 pollici, affiancati da un logo posteriore tridimensionale che esalta l’identità del modello.
Comfort migliorato
All’interno dell’abitacolo, Toyota ha lavorato per rendere l’esperienza di viaggio più piacevole. La console centrale presenta ora spazi aggiuntivi per piccoli oggetti e dispositivi mobili, con una base di ricarica wireless inclusa di serie. Migliorata anche la connettività Android, ora più rapida e fluida, in linea con la già ottima esperienza Apple CarPlay.
Il sistema multimediale Toyota Smart Connect si avvale di un touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici, accompagnato da un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Il comfort è assicurato da sedili riscaldabili, volante riscaldato e illuminazione ambientale disponibili su molte versioni.
Per ridurre la rumorosità durante la guida, sono stati impiegati nuovi materiali fonoassorbenti in aree strategiche, come il tetto e la sezione centrale dell’abitacolo. Anche il pannello frontale, ora a tre strati, contribuisce a contenere il rumore del motore, migliorando il benessere a bordo soprattutto durante i viaggi più lunghi.
Propulsione ibrida con due varianti di potenza
La Corolla Cross sarà disponibile nelle versioni Hybrid 140 e Hybrid 200, entrambe con sistema ibrido Toyota di quinta generazione. L’obiettivo è garantire un accesso pratico alla mobilità elettrificata, mantenendo allo stesso tempo prestazioni equilibrate e consumi contenuti.
Per migliorare la tenuta di strada in condizioni scivolose, debutta la modalità Snow Extra nella configurazione AWD-i. Questa impostazione consente una gestione più efficace della trazione durante fasi di accelerazione, frenata e cambio direzione, sfruttando il motore posteriore per mantenere il controllo del mezzo anche su superfici innevate.
GR Sport: il lato più dinamico della Corolla Cross
Tra le novità più evidenti, spicca la nuova versione GR Sport. Dotata di cerchi da 19 pollici in finitura nera, livrea bicolore Storm Grey e una griglia anteriore specifica, si rivolge a chi cerca un’estetica più grintosa. Gli interni sono rifiniti con materiali Brin Naub, cuciture rosse a contrasto e dettagli ispirati al motorsport.
A livello meccanico, l’assetto è stato modificato per una guida più coinvolgente. Le sospensioni sono state regolate ad hoc e l’altezza da terra ridotta di 10 mm. Il sistema di sterzo elettrico e i paddle al volante migliorano la risposta del veicolo, mentre la nuova modalità Sport ottimizza la spinta in accelerazione e la decelerazione in rilascio, accentuando la sensazione di controllo.
Sicurezza e assistenza alla guida
Il pacchetto Toyota T-Mate viene offerto di serie e comprende sistemi aggiornabili da remoto, oltre all’integrazione con il Toyota Safety Sense di terza generazione. Le funzionalità di assistenza alla guida e al parcheggio sono state ulteriormente potenziate, offrendo una maggiore tranquillità in ogni contesto di utilizzo.
