La preview della prossima Toyota C-HR, ancora più futuristica

Sono apparsi in rete i primi rendering della prossima Toyota C-HR, seconda generazione del SUV coupé nipponico divenuto in poco tempo uno dei modelli più apprezzati del marchio.

La nuova generazione, che potrebbe essere presentata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, potrebbe presentarsi ancora più moderna e futuristica, esasperando in positivo alcuni elementi stilistici già introdotti sulla piccola Aygo X.

Toyota C-HR Rendering: ancora più filante

I rendering sono stati realizzati dal creator Autoya, e sembrano molto realistici perché tengono conto delle ultime evoluzioni estetiche della casa giapponese.

Il nuovo Toyota C-HR potrebbe mantenere la sua concezione di concept car di serie, in quanto già l’attuale generazione ha colpito il pubblico per il suo design diverso e quasi identico all’omonima concept car del 2014.

L’auto, di cui ci viene mostrato solo l’anteriore di 3/4, manterrebbe la sua forma di SUV Coupé filante con doppia colorazione del tetto, ma presenterebbe un design più aggressivo: la griglia sottile, con il logo al centro, lascia spazio ai due enormi fari a LED, di grande impatto. Grandi anche i cerchi, nelle foto in nero lucido.

Lato prestazioni, sicuramente avrebbe dei motori ibridi di ultima generazione, probabilmente quelli di Corolla Cross o Yaris Cross, ma non è da escludere, visto l’assaggio GR Sport dell’attuale C-HR, che arrivi anche una GR C-HR che farebbe senz’altro piacere!

