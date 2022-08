Un genio ha messo un WC sul Toyota Fortuner ma c’è un problema.

Il Toyota Fortuner è un SUV di grandi dimensioni per i nostri standard, ed è costruito sulla piattaforma del pick-up Hilux. E’ destinato ai cosiddetti mercati emergenti dell’Asia e del sud America, dove è noto anche come Toyota SW4.

Sappiamo anche che il Toyota Fortuner è proposto in configurazione di due o tre file di sedili ed è disponibile sia a trazione posteriore sia con trazione integrale.

Ora, diciamo la verità, si tratta di uno dei SUV più sgraziati che ci siano oggi sul mercato. Le linee laterali della zona del bagagliaio sembrano state disegnate da qualcuno che non aveva mai visto un’auto. Insomma, bello non è, probabilmente fa il suo dovere in fuoristrada e questo basta.

Anzi no, perchè c’è qualcuno che si è letteralmente innamorato di questo modello, beato lui. Non bastava il design bizzarro, perchè in India hanno deciso di montare un WC nel bagagliaio.

Ecco allora in alto il video della Toyota Fortuner con una toilette al suo interno, progettata e costruita da @OJES Designs. Si, a quanto pare quelli di OJES AUTOMOBILES – “Reparto progetti speciali” (!!!) sono molto orgogliosi della loro creazione.

Ma in fondo li perdoniamo, perchè questo tipo di lavoro viene svolto solo su richiesta per scopi benefici o per persone con disabilità.

In ogni caso la domanda rimane: l’idea è geniale o è pessima? Da una parte l’idea di poter fare i propri bisogni in tutta tranquillità, dall’altra… ma siamo sicuri che il “profumo” non dia fastidio? E che dire delle acrobazie per arrivare sul trono? Sembrano degne di un contorsionista professionista. Non ultimo, chi pulisce il wc? Di certo non “Luisa che comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water“!