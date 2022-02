Il lusso contemporaneo bold e squadrato per gli occhiali Les Hommes della primavera estate 2022.

Les Hommes occhiali da sole primavera estate 2022, il brand di moda maschile nato dalla creatività dei designer belgi Tom Notte e Bart Vandebosch, presenta la nuova collezione di occhiali da sole e vista con modelli dalle forme dure e decisamente maschili, acetati bold con giochi di spazi che riflettono l’anima del brand e ne incarnano la filosofia di eleganza contemporanea.

Due i must – have sole della nuova collezione Les Hommes. Forma squadrata e generosi spessori in acetato total white e tartarugato nero e giallo con lenti sfumate tono su tono per un luxury street look d’effetto. Disponibile anche in total black e nera con le aste bianche a contrasto.

Ponte dalla linea squadrata con inserto in metallo sul frontale e parte inferiore esagonale per la nuova mascherina in acetato trasparente abbinata a lenti blu sfumate e asta maxi. Disponibile anche in nero con lenti grigie o sfumate con il giallo o con effetto tartarugato nero e grigio e lenti grigie sfumate con il giallo.

L’iconica forma pilot viene rivisitata in chiave moderna nella maschera oversize in acetato con lente tagliata ai lati che lascia spazio al design creando un gioco di volumi con il metallo colorato. Le ampie aste sono impreziosite dal metallo con logo. Disponibile in acetato nero con inserti di metallo oro e argento o in acetato bordeaux e bianco con inserti in metallo argento.

Design forte e mascolino anche per i modelli della collezione vista in acetato nero per chi ama un look street luxury. Versione bold, di carattere con elegante forma squadrata per una dichiarazione di stile contemporaneo. L’acetato nero gioca con il metallo. Le forme geometriche in acetato nero e le linee dure del doppio ponte sul frontale contrastano con i profili in metallo sottile della parte inferiore per due modelli a vista timeless e di tendenza.

Tutti i modelli della nuova collezione sole e vista firmata Les Hommes presentano un piccolo occhiello metallico sul finale d’asta, un segno di stile dedicato all’uomo moderno. Maschili e sorprendenti, i modelli Les Hommes sono creati con i migliori materiali per offrire una nuova esperienza di lusso oltre al massimo comfort.

