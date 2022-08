Una Toyota GR86 distrutta dalle fiamme dopo 4 mesi in officina

Un incendio che ha distrutto completamente una Toyota GR86 avvolta dalle fiamme nel sud della California. Una storia piuttosto particolare, che fortunatamente non ha comunque fatto registrare feriti, e che precedentemente aveva visto la vettura ferma per quattro mesi in una officina Toyota.

E’ il proprietario a raccontare quanto avvenuto su Instagram:

Come molti di voi sanno, ho avuto quest’auto in riparazione negli ultimi 4 mesi @toyotaoforange, l’ho riavuta stamattina, l’ho avuta per 12 ore, sono uscito dall’autostrada per girare nella mia strada e mi è andata a fuoco in faccia!

Al momento non sappiamo le cause che hanno portato all’incendio ne tanto meno perchè l’auto fosse rimasta in riparazione per così tanto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da josh (@jzx_jk)

Alla minaccia di una causa legale nei confronti della concessionaria che aveva in carico la GR86, è arrivato questo commento direttamente dall’account ufficiale di Toyota USA su Instagram, che ha risposto al video dell’auto in fiamme:

Ciao Josh. Ci piacerebbe parlare con te di questa esperienza. Quando hai un momento, inviaci un DM. Non vediamo l’ora di parlare con te.

La risposta parecchio piccata non si è fatta attendere:

Se ci tieni davvero tanto puoi mandarmi un DM o provare a contattarmi direttamente. A parte questo, potete parlare con il mio avvocato. Inoltre, lei è stato segnalato alla NATSA e la sua concessionaria è stata segnalata al Better Business Bureau, e sarà avvisata a breve.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della casa automobilistica giapponese, anche perchè ovviamente sono ancora da stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio che ha distrutto questa sfortunata Toyota GR86.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.